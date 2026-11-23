Páteční tisková konference amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě se proměnila v neformální prověrku možných nástupců pro prezidentské volby v roce 2028. Ačkoli měla akce oficiálně shrnout Trumpovu cestu po Asii, pozornost se soustředila na viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia stojící za ním, zatímco do popředí se nečekaně prosadil Stephen Miller.
Zatímco se všeobecně předpokládá, že o prezidentské křeslo se bude ucházet Vance, v posledním celostátním průzkumu společnosti Emerson College vedl Rubio. V přeplněném sále oba muži za prezidentem vystupovali ve sladěných oblecích, červených kravatách, s odznaky americké vlajky i podobnými koženými botami a po devadesát minut sledovali prezidentovo vystoupení, v němž se střídaly delší odbočky od tématu, například o opravách výmolů na silnicích, s poznámkami o přítomných novinářích.
Samotný úvod brífinku provázely technické potíže se zvukem. Trump hned po příchodu k řečnickému pultu ocenil velikost publika, ale novináři v sále ho přes hluk klimatizace sotva slyšeli a po úpravě zvuku se jeho hlas nesl místností s ozvěnou, než se situace zklidnila.
Prezident následně s potěšením mluvil o srovnávání svého trojstranného summitu s představiteli Číny a Ruska s jaltskou schůzkou státníků z druhé světové války. Opakovaně připomněl, že ho čínský prezident Si Ťin-pching osobně přivítal na letišti, a zmínil také podíl Spojených států, Ruska a Číny na globálním jaderném arzenálu, přičemž navázal zmínkou o svém strýci Johnu Trumpovi, elektroinženýrovi a někdejšímu profesoru na Massachusettském technologickém institutu.
Když se Trump dotkl svého rodinného zázemí a svých údajných vloh, Rubio se neubránil úsměvu a podíval se na Vance, který se rovněž usmál. Během dlouhého prezidentova mluvení působil ministr zahraničí neklidněji, přešlapoval, upravoval si kravatu, vlasy či dolní ret, zatímco Vance se držel se založenýma rukama a se zdrženlivým výrazem.
Když přišla řada na veřejná vyjádření obou politiků, Vance nejprve zmínil, že zůstal ve Washingtonu, zatímco ostatní odjeli na cestu, a přirovnal se k chlapci, kterého rodina omylem nechala doma, když spěchala na letadlo do Paříže. Zároveň pochválil Trumpa za dojednané obchodní dohody a přeměnu globální ekonomiky ve prospěch amerických pracovníků.
Rubio se poté vymezil proti kritikům, kteří prezidenta obviňují ze sbližování s autoritářskými vůdci. Poukázal na to, že Spojené státy, Rusko a Čína drží drtivou většinu světových jaderných zbraní, a prohlásil, že pravidelný kontakt mezi představiteli těchto tří zemí je nejen opodstatněný, ale i nezbytný z hlediska bezpečnosti.
Při dotazech novinářů padla přímá otázka, který z dvojice Vance a Rubio by byl lepším příštím prezidentem, Trump však na ni neodpověděl a přešel ji. Vance čelil také dotazu na to, zda válka v Íránu stála za ztrátu Senátu po volbách v polovině volebního období; viceprezident se shodl na cíli zabránit Íránu získat jadernou zbraň a zdůraznil, že rozhodnutí činí prezident a jeho úkolem je prezidenta podporovat.
Největší rozruch však vyvolal Stephen Miller, který se na brífinku ujal slova poté, co ho Trump označil za nejmocnějšího muže v místnosti. Miller ostře vyzdvihl Trumpovy úspěchy za uplynulé dva roky jako bezprecedentní v amerických dějinách a prohlásil, že nadcházející dva roky budou nejlepší v dějinách země.
Trump se po Millerově vystoupení vrátil k pultu, ukázal směrem k Vanceovi a Rubiovi, prohlásil, že Miller byl lepší než oba tito muži, a zeptal se ho, zda nechce kandidovat na prezidenta. Na závěr tiskové konference pak šéf Bílého domu zavzpomínal na pořádání zápasů organizace Ultimate Fighting Championship na jižním trávníku Bílého domu.
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Zdroj: Libor Novák