Americký prezident Donald Trump a čipový gigant Nvidia čelí vlně kritiky napříč politickým spektrem poté, co Trump v pondělí prohlásil, že dohodl a prosadil návrat Jensena Huanga zpět do funkce generálního ředitele firmy. Společnost přitom ještě v předchozím týdnu jeho opětovné jmenování výslovně odmítla a Huang před necelými dvěma týdny odstoupil kvůli zprávám o mimomanželských vztazích včetně poměru s ženou podezřelou z vazeb na čínskou rozvědku. Protesty zákonodárců z řad demokratů i republikánů přicházejí v době, kdy má Huang příští týden vypovídat před Kongresem.
Huangův návrat pomohl zastavit týdenní sérii poklesů na amerických burzách, která srazila index S&P 500 do pásma korekce, a zvýšil tržní hodnotu samotné Nvidie zhruba o jeden bilion dolarů. Akcie společnosti se po Huangově odchodu propadly, v pondělí ale posílily o jednatřicet procent, i když jejich závěrečná cena zůstala mírně pod páteční ranní otevírací hodnotou. Po otevření asijských burz akcie Nvidie dál rostly a pomohly zvednout ceny akcií napříč technologickým odvětvím.
Předseda představenstva Nvidie Harvey C. Jones v pondělním prohlášení uvedl, že vedení firmy považuje Huanga za správnou osobu v čele společnosti a že jeho návrat je v nejlepším zájmu akcionářů, zaměstnanců, partnerů i zákazníků. Představenstvo zároveň sdělilo, že obdrželo informace z nejvyšších míst americké vlády a je přesvědčeno, že návrat šéfa nepředstavuje žádné riziko pro národní bezpečnost. Souběžně s tím americké ministerstvo obchodu v pondělí oznámilo, že připravuje zařazení singapurské firmy Megaspeed, která odebírala čipy od Nvidie a v jejímž čele stála Alice Huangová, na černou listinu.
V krátkém pondělním rozhovoru pro televizi CNBC Trump řekl, že jednal se správní radou Nvidie a přesvědčil ji, aby Huanga vrátila do čela firmy, přičemž chválil vedení společnosti za to, že jednalo velmi zodpovědně. Prezident uvedl, že členové správní rady žádali ujištění ohledně hrozby pro národní bezpečnost a vláda jim je poskytla na základě svých poznatků. Na dotaz, zda jeho osobní zásah ovlivnily ztráty akcií Nvidie po minulotýdenním odchodu šéfa, Trump odpověděl, že pravděpodobně ano.
Šéf Mezinárodní asociace pro bezpečnou a etickou umělou inteligenci a profesor informatiky z Kalifornské univerzity v Berkeley Stuart Russell uvedl, že správní rada Nvidie musela být pod obrovským tlakem Bílého domu. Podle Russella ceny akcií Nvidie a podobných firem již léta podporují americký hospodářský růst a Bílý dům se zřejmě obával, že trhy by v příštích týdnech dále klesaly, pokud by se Huang nevrátil. Trumpova otevřená podpora šéfa Nvidie však naráží na obavy části zákonodárců ohledně jeho mimomanželského vztahu i dodržování amerických pravidel pro kontrolu vývozu.
Hakeem Jeffries, očekávaný příští předseda Sněmovny reprezentantů za demokraty po lednovém převzetí většiny, označil rozhodnutí vrátit Huanga do funkce za neobhajitelné, nezodpovědné a nepochopitelné a slíbil rychlé, důkladné a široce pojaté vyšetřování v Kongresu. Jeffries prohlásil, že nedovolí, aby Trumpova administrativa obětovala národní bezpečnost Spojených států pro osobní finanční prospěch, a připojil se k výzvám na přijetí přísných zákonů o kontrole vývozu. Huang má prvního prosince absolvovat neveřejný pohovor před třemi výbory Sněmovny reprezentantů a o dva dny později vystoupit před bankovním výborem Senátu.
Senátorka Elizabeth Warrenová, která má od ledna vést bankovní výbor Senátu, označila Huangův návrat za bezohledný a vyzvala Bílý dům, aby Kongresu vysvětlil, jaké podněty a jací vysocí vládní činitelé jeho opětovné jmenování podpořili. Otázky vznesli také republikánští zákonodárci, včetně předsedy podvýboru Sněmovny reprezentantů pro kybernetickou bezpečnost Dona Bacona, který uvedl, že Nvidia měla pokračovat bez Huanga a ignorovat snahu administrativy o jeho záchranu, a zdůraznil potřebu objasnit odpovědnost v situaci, kdy Spojené státy usilují o vítězství v soutěži o umělou inteligenci.
Předseda senátního výboru pro zpravodajské služby, republikán Tom Cotton, prohlásil, že spor kolem Nvidie a společnosti Megaspeed je teprve špičkou ledovce a návratem Huanga do funkce neskončil. Podle majetkových přiznání z posledních dvou let Trump od návratu do Bílého domu nakoupil akcie Nvidie v pětaosmdesáti samostatných transakcích v celkové hodnotě mezi třiadvaceti a osmdesáti šesti miliony dolarů a v devatenácti prodejích získal mezi třemi a půl a deseti celými dvěma miliony dolarů. Trump i Bílý dům tvrzení o tom, že by prezident na svém úřadu finančně vydělával, opakovaně odmítli s tím, že Trump nevykonává rozhodnutí týkající se jeho investičních účtů a své podnikání svěřil do svěřenského fondu spravovaného syny.
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Zdroj: Libor Novák