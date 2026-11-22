Americký prezident Donald Trump označil ruského vládce Vladimira Putina již podruhé za krátkou dobu za svého přítele. Na své sociální síti Truth Social zveřejnil fotografii jejich podání ruky s tímto popiskem. Pozdvižení vyvolal už ve čtvrtek, kdy Putina nazval svým přítelem před třístranným jednáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v čínském Šen-čenu, a nyní svá slova ještě podpořil dalším příspěvkem.
Trump zveřejnil na síti Truth Social sérii snímků ze schůzek s čínským lídrem Si Ťin-pchingem a Putinem, přičemž u fotografie, na níž si s ruským prezidentem potřásá rukou, napsal popisek můj přítel. Před třístranným setkáním při okrajových jednáních summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v Číně Trumpa zachytily kamery, jak Putina srdečně vítá, když vešel do místnosti v Šen-čenu, žertem se zeptal, kdo to je, usmál se, prohlásil, že je to jeho přítel, a podal si s ním ruku.
Když se Trump v pátek vrátil do Bílého domu a novináři se ho ptali, zda je Putin přítelem také Spojených států, uvedl, že nemůže mluvit za Ameriku, a zdůraznil jejich velmi dobrý osobní vztah. Trumpa v pátek obhajoval ministr zahraničí USA Marco Rubio, který prohlásil, že vztahy mezi hlavami států jsou neocenitelné, protože udávají tón celým vztahům, obchodním vyjednavačům i diplomatům.
Trumpova slova nicméně vyvolala širokou kritiku ve Spojených státech i v Evropě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro stanici CNN řekl, že je věcí amerického prezidenta, jak Putina nazývá, ale pro Ukrajince je nepřítelem a zabijákem.
Ostře se vyjádřili také američtí demokraté v Senátu, přičemž lídr senátní menšiny Chuck Schumer na síti X napsal, že Putin unesl desítky tisíc dětí, zabil desítky tisíc civilistů, cílí na civilní infrastrukturu po celé Ukrajině a neoprávněně zadržuje Američany. Senátor za Arizonu Mark Kelly podle The Telegraph uvedl, že Putin není jeho přítelem ani přítelem země a označení ze strany amerického prezidenta ho posiluje, zatímco senátorka za New Hampshire Jeanne Shaheenová označila Putina za vražedného válečného zločince.
Kritika zazněla i z Polska, kde premiér Donald Tusk na síti X napsal, ať Bůh chrání před takovými přáteli. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski novinářům řekl, že blízké chování obou státníků vzbuzuje určité obavy, protože vyvolává otázky, s kým je americký prezident větším přítelem a ke komu by se v krajním případě přiklonil.
Slovní přestřelky se odehrály v době, kdy Polsko oznámilo, že mezi třemi objekty, které v pátek narušily jeho vzdušný prostor, byla ruská střela s plochou dráhou letu. Podklady připomínají, že už v říjnu se objevily zprávy o Putinově návrhu uspořádat v listopadu třístrannou schůzku s Trumpem a Si Ťin-pchingem, s čímž Trump souhlasil i bez účasti Ukrajiny, zatímco Zelenskyj zdůrazňoval, že Ukrajina musí být součástí jednání o své budoucnosti.
Čínské ministerstvo zahraničí oficiálně potvrdilo třístranné setkání lídrů USA, Číny a Ruska v Šen-čenu, přičemž Trump uvedl, že by s Putinem rád absolvoval i dvoustrannou schůzku. Oba státníci dorazili do Šen-čenu, pozdravili se před pořízením společné fotografie účastníků summitu a německá agentura dpa tehdy informovala o Trumpově záměru jednat s Putinem i mezi čtyřma očima.
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Zdroj: Libor Novák