Trump označil obnovené ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie za ostudné. K ruským útokům na Ukrajinu mlčí

Americký prezident Donald Trump označil obnovené ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie za ostudné. Reagoval tak na nedávný kolaps energetického příměří mezi oběma válčícími zeměmi. Kyjev se k útokům vrátil po oznámení odstoupení od dohody vyhlášené Washingtonem minulý týden.
Tuto dohodu přitom podle vyjádření obou stran předtím oficiálně neodsouhlasila ani Moskva, ani Kyjev. V rozhovoru pro zpravodajskou stanici Newsmax americký prezident prohlásil, že tyto vojenské akce vedou ke zvyšování cen ropy na světových trzích. Zdůraznil, že zásahy do naftových rafinerií představují špatnou službu celému světu, jelikož globální hospodářství toto palivo naléhavě potřebuje.
Vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem procházejí hlubokou krizí již od minulého týdne. Tehdy Spojené státy zmírnily sankce vůči Rusku výměnou za dodávky nafty na globální trhy. Ukrajinský prezident tuto dohodu ostře odsoudil s poukazem na to, že Kremlu umožní pokračovat v plnohodnotné invazi.
Tento konflikt trvá již déle než čtyři a půl roku, přičemž dosavadní snahy americké administrativy o jeho ukončení nepřinesly pokrok. Trump v téže souvislosti zopakoval své osobní výhrady k ukrajinskému vedení. Veřejně přiznal, že není velkým příznivcem ukrajinského prezidenta a že jednání s ním považuje za komplikovanější než s Vladimirem Putinem.
Diplomatické napětí mezi oběma dosavadními partnery se navíc vystupňovalo po zprávách o náhlém omezení satelitních služeb Starlink. Toto opatření v praxi okamžitě ochromilo ukrajinské operace s bezpilotními prostředky i část klíčové protivzdušné obrany. Během své návštěvy Londýna ukrajinský prezident uvedl, že jej tento krok hluboce zasáhl a vyvolal v něm pocit osobní zrady.
Britský ministr obrany Wes Streeting posléze oznámil, že ho americký protějšek Pete Hegseth při osobním setkání ujistil o úplném obnovení fungování satelitního systému. Přesné příčiny technického výpadku však nadále zůstávají nejasné a vzbuzují otazníky. Představitelé Velké Británie v této souvislosti hovoří o dalším projevu napětí ve vzájemných vztazích obou zemí.
Uprostřed rostoucích pochybností o dlouhodobé americké podpoře se za Kyjev jednoznačně postavili přední evropští státníci. Francouzský prezident Emmanuel Macron během schůzky v Bruselu zdůraznil, že je klíčové poskytnout Ukrajině veškeré prostředky k obraně. Tento postoj podpořil také polský premiér Donald Tusk, který ukrajinským přátelům vzkázal, že nejsou sami.
Během jednání v Bruselu ukrajinský prezident poukázal na pokračující ruské útoky na energetickou infrastrukturu v Lutsku, které způsobily výpadky proudu. Moskva naopak obvinila Kyjev z maření mírových iniciativ Spojených států v důsledku obnovených útoků. Obě strany tak nadále pokračují ve vzájemných úderech bez vyhlídek na rychlé urovnání konfliktu.
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Zdroj: Libor Novák