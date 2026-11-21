Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vraha. Reagoval tak na nedávná slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během své návštěvy Číny nazval šéfa Kremlu svým přítelem.
Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN uvedl, že záleží čistě na šéfovi Bílého domu, jak bude ruského prezidenta oslovovat. Zdůraznil však, že pro Ukrajinu je Putin nepřítelem a vrahem, který zabíjí dnem i nocí, a stejný pohled na něj podle jeho mínění sdílí i většina lidí na světě.
Trump označil Putina za svého přítele před čtvrtečním společným jednáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Šéf Bílého domu přitom poznamenal, že s ruským vůdcem udržuje již mnoho let velmi dobré vztahy.
Ukrajinský prezident však tento přístup odmítl s tím, že pokud se o Putinovi mluví jako o příteli, ruský vůdce necítí dostatečný tlak. Slova z Kyjeva zazněla v době, kdy ruská armáda pokračuje v rozsáhlých úderech na ukrajinské území.
Během nočních raketových a dronových útoků na Zelenského rodné město Kryvyj Rih v centrální Dněpropetrovské oblasti zahynuli podle ukrajinských úřadů dva lidé, včetně jednoho chlapce, a dalších dvaapadesát osob utrpělo zranění. Státní záchranná služba zároveň hlásila jedenáct zraněných v Charkovské oblasti na severovýchodě země a jednoho zraněného v Rovenské oblasti na severozápadě.
Už v pátek si ruské údery zaměřené na mosty v Kyjevě a železniční stanice na západě Ukrajiny vyžádaly nejméně devět obětí. Zelenskyj tento útok, při kterém Rusko nasadilo sto deset raket včetně sedmadvaceti balistických a více než čtyři sta dronů, označil za největší v letošním roce. Údery přišly jen několik dní poté, co ukrajinské síly vážně poškodily Krymský most.
Donald Trump jen několik hodin po pátečním bombardování novinářům v Bílém domě řekl, že by si Putin přál válku ukončit. Podle amerického prezidenta chtějí konflikt uzavřít Zelenskyj i Putin a své dobré vztahy s ruským vůdcem označil za výhodu. Na přímý dotaz, zda je Putin přítelem Spojených států, nicméně odpověděl, že za celou zemi mluvit nemůže.
Vyostřenou slovní přestřelku doprovázel také incident v sousedním Polsku, jehož vzdušný prostor v pátek brzy ráno narušily tři objekty včetně ruské střely s plochou dráhou letu. Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz upřesnil, že raketa dopadla do venkovské oblasti u obce Nowy Lipowiec, zhruba padesát kilometrů od ukrajinských hranic a asi sto kilometrů od místa, kde právě končilo cvičení evropských vojáků z jedenácti zemí takzvané koalice ochotných. Na další dvě místa pak podle polských úřadů pravděpodobně dopadla druhá střela s plochou dráhou letu a dron s proudovým pohonem.
Šéf polské diplomacie Radosław Sikorski v sobotu stanici BBC řekl, že vzhledem k naváděcím systémům těchto střel je krajně nepravděpodobné, že by se z kurzu odchýlily v důsledku ukrajinského elektronického boje. Událost, při níž nikdo neutrpěl zranění a nevznikly žádné škody, označila Varšava za provokaci ze strany Moskvy.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte narušení polského vzdušného prostoru odsoudil a uvedl, že aliance v reakci na něj vyslala do vzduchu své stíhačky. Rusko se k incidentu, který se odehrál během pátečního masivního útoku na Ukrajinu probíhajícího v rámci invaze zahájené v únoru 2022, nevyjádřilo.
Související
FT: Trump usiluje o uzavření mírem mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než Kongres převezmou demokraté
Putin o konec války nestojí, ochotu vyjednávat jen předstírá, myslí si evropští lídři
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Akcie společnosti Anthropic se po raketovém růstu propadly, klesá i Meta, Amazon nebo Apple
před 2 hodinami
FT: Trump usiluje o uzavření mírem mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než Kongres převezmou demokraté
před 4 hodinami
Dánská policie zmařila pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera
před 5 hodinami
Trump označil Putina za přítele, Zelenskyj za vraha
před 6 hodinami
Putin o konec války nestojí, ochotu vyjednávat jen předstírá, myslí si evropští lídři
před 8 hodinami
Vývoz potravin i emise. Co obsahuje nová dohoda mezi EU a Británií?
před 9 hodinami
EU uzavřela se Spojeným královstvím dohodu o novém nastavení vztahů po brexitu
před 10 hodinami
Horská předpověď počasí na víkend. Podmínky už budou zimní
včera
Příčina smrti Patricka Stewarta je známá. Rodina zvolila neobvyklou kremaci
včera
Babiš jednal se šéfem ČT. Chudárek chce s politiky mluvit i nadále
včera
Nové video srážky vlaků v Praze. Jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích
včera
Další policejní zásah ve škole. Aktivní střelec se v Příbrami nepotvrdil
včera
Ranní počasí může být nebezpečné. Platí nové varování meteorologů
včera
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
včera
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
včera
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
včera
Svět reaguje na revoluční rozhodnutí ICJ: Evropa označila rozsudek za přelomový, USA překvapily zdrženlivostí
včera
Fiasko na COP31: Z návrhu závěrečného dokumentu zmizely zmínky o fosilních palivech, Panama hrozí blokací
včera
Rutte kvůli dopadu ruské střely přijel do Polska. Francie žádá zasedání RB OSN
včera
AI převrátila boj se změnou klimatu naruby. Datová centra po celém světě vyprodukují masivní množství emisí
Datová centra po celém světě vyprodukují do roku 2030 o sedmdesát procent více uhlíkových emisí než dnes, protože Spojené státy a Čína se při napájení rozvoje umělé inteligence obracejí k fosilním palivům. Varování ve čtvrtek zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své výroční zprávě.
Zdroj: Libor Novák