Trump oznámil, že Musk Ukrajině plně obnovil přístup ke Starlinku

Americký prezident Donald Trump oznámil, že miliardář Elon Musk plně obnovil přístup k internetové síti Starlink pro Ukrajinu. Omezení připojení dříve výrazně komplikovala operace ukrajinských ozbrojených sil na bojišti. Toto prohlášení zaznělo poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že plnohodnotná konektivita vojenské verze Starshield ještě nebyla zcela obnovena.
Elon Musk dříve popíral, že by stál za zpomalením systému, který Ukrajina využívá k nasazení dronů proti ruským cílům i k vlastní obraně. Prezident Trump odmítl komentovat zprávy o tom, že Muska osobně telefonicky kontaktoval s požadavkem na zrušení těchto omezení. K celé záležitosti však poznamenal, že výsledkem je návrat systému do původního stavu. Administrativa Bílého domu již dříve popřela, že by vydala pokyn k omezení přístupu.
K omezením konektivity došlo v době, kdy americký prezident vyvíjel tlak na Kyjev, aby zastavil útoky na ruské ropné rafinérie. Podle názoru americké strany tyto útoky přispívají k růstu cen pohonných hmot na světových trzích. Vzhledem k blížícím se listopadovým midterm volbám Trump rovněž dočasně zrušil některé sankce vůči Ruské federaci a schválil dovoz ruské nafty. Tyto kroky vyvolaly ostrou kritiku ze strany Ukrajiny i jejích evropských spojenců.
Ukrajinské ozbrojené síly spoléhají na síť deseti tisíc satelitů na nízké oběžné dráze Země, které zajišťují spojení v odlehlých oblastech a na frontové linii. V závislosti na typu komunikace využívají jak civilní službu Starlink, tak zabezpečenější vojenský systém Starshield. Moderní válečný konflikt silně závisí na vysokorychlostním internetu, který je nezbytný pro efektivní řízení bojových bezpilotních prostředků.
Ještě během čtvrtka ukrajinský prezident na tiskové konferenci konstatoval, že rychlost vojenského systému se dosud nevrátila na původních čtyřista kilometrů v hodině. Dodal, že ukrajinská strana na nápravě stále pracuje a očekává další informace od amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Tato vyjádření zazněla krátce předtím, než deník Wall Street Journal přišel s informací o telefonátu mezi Trumpem a Muskem.
Podle zmíněného deníku americký prezident vyjádřil nespokojení s tím, že rychlost připojení Starlinku byla omezena zhruba na sto šedesát kilometrů v hodině. Omezení rychlosti totiž činilo ukrajinské útočné drony a obranné interceptory bezmocnými proti ruským útokům. List rovněž uvedl, že krátce po rozhovoru obou mužů začal systém opět fungovat normálním způsobem.
Televizní stanice BBC uvedla, že zprávu deníku Wall Street Journal se jí nepodařilo nezávisle potvrdit a kontaktovala Bílý dům i společnost SpaceX. Ukrajina poprvé zaznamenala přerušení sdílení amerických zpravodajských informací již čtrnáctého října. Elon Musk v minulém týdnu prohlásil, že přístup k vojenské variantě Starshield nakonec kontroluje vláda Spojených států.
Musk v této souvislosti poznamenal, že systém byl navržen speciálně pro Pentagon, což naznačuje, že za restrikcemi mohla stát americká armáda. Bílý dům však opakovaně odmítl, že by vydal jakýkoliv příkaz k omezení přístupu k této satelitní síti.
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Zdroj: Libor Novák