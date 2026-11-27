Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin by byl na prosincovém summitu skupiny G20 na Floridě vítán, a to navzdory sílícím výzvám obou stran v americkém Kongresu, aby bylo jeho pozvání staženo.
Trump řekl novinářům ve svém sídle Mar-a-Lago, že pokud by Putin chtěl přijet, určitě může, a připustil, že někteří lidé s jeho účastí nesouhlasí. Zároveň dodal, že kdyby to záleželo jen na něm, rád by ho tam měl, ačkoliv pochybuje, že se Putin nakonec summitu konaného 14. a 15. prosince v Miami rozhodne zúčastnit. Kreml ve čtvrtek uvedl, že o Putinově účasti zatím nebylo rozhodnuto.
Trumpova slova zazněla jen několik dní poté, co sedmnáct amerických zákonodárců napříč stranami obnovilo své výzvy, aby prezident Putinovo pozvání zrušil, přičemž poukázali na pokračující ruskou válku proti Ukrajině i na zpravodajskou pomoc Moskvy Íránu.
V dopise z 19. listopadu vedeném kongresmany Patem Ryanem, Gilem Cisnerosem a Donem Baconem zákonodárci vyjádřili obavy ze zpráv, že Moskva poskytla Teheránu satelitní snímky a zpravodajské informace, které mohly napomoci íránským útokům na americké síly.
Ryan pak v prohlášení z 23. listopadu označil pozvání pro Putina za zradu amerických vojáků a varoval, že povzbudí Moskvu ve válce proti Ukrajině, zatímco Cisneros kritizoval pozvání s tím, že Washington by měl Moskvu volat k odpovědnosti, nikoli podkopávat americkou národní bezpečnost a opouštět ukrajinské partnery.
Již v září vyzvala ke stažení pozvánky pro Putina dvoustranná skupina čtrnácti amerických senátorů včetně Jeanne Shaheenové, Mitche McConnella, Rogera Wickera a Thoma Tillise. Senátoři varovali, že přijetí vůdce Kremlu na americké půdě riskuje legitimizaci jeho vlády v době, kdy Rusko dál útočí na ukrajinské civilisty.
V dopise podle webu Kyiv Post také uvedli, že výhradní odpovědnost za rozpoutání plnohodnotné agresivní války proti Ukrajině nese Putin. Požadovali také, aby další sankcionovaní ruští představitelé neměli přístup na jednání skupiny G20, dokud Moskva nepřistoupí na spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím naznačil, že summit v Miami by mohl nabídnout příležitost k třístranným jednáním za účasti Ukrajiny, Spojených států a Ruska. Při vystoupení minulý týden Zelenskyj vzal na vědomí odpor v Kongresu proti Putinově účasti, ale naznačil, že zapojení Ukrajiny by mohlo pomoci zajistit širší podporu pro takové setkání, přičemž Washington zatím pozvání pro Zelenského neoznámil.
Trumpova nejnovější vyjádření přišla několik hodin poté, co jednostranně upravil společné prohlášení s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a rozšířil na Ukrajinu varování před rozšiřováním války, které bylo původně zaměřeno výhradně na Rusko. Zatímco dohodnuté prohlášení zdůrazňovalo význam toho, aby se Rusko vyhnulo krokům, které by mohly konflikt rozšířit, Trumpova verze zveřejněná na síti Truth Social doplnila do varování také Ukrajinu, ačkoliv představitel NATO potvrdil, že obě strany formálně souhlasily s původním zněním.
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