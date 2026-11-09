Trump řekl, za jakých podmínek USA neobnoví útoky proti Íránu

Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že případné obnovení amerických útoků na Írán je vysoce nepravděpodobné, pokud rozhovory o íránském jaderném programu a otevření Hormuzského průlivu budou vykazovat hmatatelný pokrok.
V telefonním rozhovoru pro televizi CNN americký prezident uvedl, že další postup závisí na uzavření velmi silné dohody, přičemž íránský stát označil za selhávající zemi potýkající se s třísetjednoprocentní inflací. Současně připomněl, že americká armáda Írán v průběhu osm měsíců trvajícího konfliktu vojensky velmi těžce zasáhla.
Vojenský konflikt se po osmi měsících nachází v patové situaci s minimem výrazných bojových akcí a diplomatického posunu, zatímco ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem se nadále stávají terčem íránských útoků. Íránští radikálové se po volbách do Kongresu, které byly poznamenány nepopularitou války u amerických voličů, upínají k naději, že oslabená pozice administrativy bude ochotnější ustoupit požadavkům na pokračování jaderného programu a udržení kontroly nad strategickým průlivem.
Trump během rozhovoru důrazně potvrdil, že ozbrojené síly Spojených států zůstávají v regionu v plné pohotovosti, přičemž v oblasti již operují tři plně vyzbrojené letadlové lodě. Washington má podle jeho slov připravené konkrétní cíle v tuzemské infrastruktuře včetně třiceti osmi mostů, které by americká armáda dokázala zničit během jediné hodiny, ačkoliv on sám by rozsáhlé destrukci civilních objektů raději předešel.
Diplomatická a politická aktivita v regionu přitom v posledních dnech výrazně vzrostla po úterních volbách. Katar potvrdil, že Donald Trump telefonicky hovořil s katarským emirem o celkové deeskalaci situace, a íránský ministr zahraničí Abás Arákčí mezitím vedl intenzivní jednání se svými protějšky ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Ománu, Pákistánu, Kuvajtu, Jordánska, Turecka, Kypru a Kataru.
Americký prezident rovněž poukázal na hluboké oslabení íránských obranných kapacit a uvedl, že protivzdušná obranná síť země byla zcela zničena. Podle jeho vyjádření disponuje Teherán už jen zhruba desetinou svých původních raketových zásob a patnácti procenty dřívějších možností výroby dronů, jelikož velká část tamních továrních zařízení vzala za své.
Vzhledem k těmto vyčerpaným vojenským kapacitám, ekonomické tísni pod tíhou sankcí a snaze režimu uzavřít dohodu jsou podle Trumpa nové ozbrojené útoky vysoce nepravděpodobné, pokud vyjednávání o sporných otázkách přinesou očekávané výsledky.
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Zdroj: Libor Novák