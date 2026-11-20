Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek nečekaně telefonicky připojil k jednání evropských spojenců Ukrajiny v Berlíně a ostře zpochybnil jejich pokračující finanční výdaje na vojenskou podporu Kyjeva.
K tomuto kroku došlo jen několik hodin poté, co v čínském městě Šen-čen ukončil summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Podle čtyř evropských představitelů obeznámených s průběhem rozhovoru volal Trump přímo z paluby prezidentského speciálu Air Force One. Během hovoru spojencům sdělil, že šéf Kremlu bere mírová jednání o Ukrajině vážně.
Tři evropští činitelé, kteří si přáli zůstat v anonymitě kvůli důvěrnému charakteru schůzky, pro Politico uvedli, že americký prezident dal najevo výraznou skepsi ohledně dalších miliard eur a dolarů, které takzvaná koalice ochotných Ukrajině poskytuje. Jeden ze zdrojů přítomných v místnosti během telefonátu popsal, že Trump mluvil spíše v obecné rovině a zdůrazňoval vysoký počet obětí tohoto konfliktu. Státy by podle jeho slov měly přestat v této válce plýtvat penězi. Zároveň zopakoval své přesvědčení, že Vladimir Putin je připraven usednout k jednacímu stolu a uzavřít mírovou dohodu. Bílý dům na žádost o bezprostřední komentář k obsahu hovoru nereagoval.
Na tiskové konferenci po skončení summitu v Berlíně se k telefonátu vyjádřil britský premiér Andy Burnham. Na dotaz novinářů, zda nemá Donald Trump příliš růžový pohled na Putinovu ochotu ukončit válku, Burnham odpověděl, že je to „právě naopak“. Dodal, že americký prezident během rozhovoru hovořil o „strašlivých“ ztrátách na životech v tomto téměř pět let trvajícím konfliktu.
Jednání koalice ochotných se za americkou stranu osobně zúčastnili zvláštní vyslanec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Witkoff novinářům vysvětlil, že je Trump do Berlína vyslal s jasným pokynem udělat vše pro ukončení války a podpořit mírové úsilí. „Z toho, co jsem od něj dnes během hovoru slyšel, vyplynulo, že přesně tytéž principy zmínil i dalším dvěma lídrům, se kterými se předtím setkal,“ uvedl Witkoff s odkazem na schůzku v Číně.
Německý kancléř Friedrich Merz však na téže tiskové konferenci zaujal k financování obrany odlišný postoj a obhajoval dosavadní strategii evropských spojenců. Podle jeho slov Evropa poskytuje finanční prostředky na obranu Ukrajiny proto, aby mírová jednání vůbec umožnila a aby se vedla z pozice síly. „Neposkytujeme tuto silnou podporu proto, abychom válku prodlužovali. Chceme tuto válku ukončit,“ zdůraznil Merz.
Čtvrteční telefonát tak odhalil rozdílné pohledy na další postup mezi Washingtonem a klíčovými evropskými metropolemi. Zatímco americký prezident tlačí na okamžité zastavení finanční pomoci v přesvědčení, že Moskva je připravena jednat, evropští lídři v čele s Berlínem trvají na tom, že pokračující podpora Kyjeva je nezbytným předpokladem pro vyjednání udržitelného míru.
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Zdroj: Libor Novák