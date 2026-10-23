Trump si vyhradil právo potřetí kandidovat na prezidenta. Zvažuje i čtvrtou kandidaturu

Americký prezident Donald Trump během svého vystoupení v Iowě opět hovořil o možnosti kandidovat na třetí prezidentské období. Přestože sám zmínil ústavní omezení, prohlásil, že by podle svého názoru právo kandidovat znovu měl. Své tvrzení opřel o nepodložená obvinění z rozsáhlých podvodů při volbách v roce 2020.
V Sioux Falls Trump v jedné chvíli uvedl, že mu zákon podle jeho studia nedovoluje znovu kandidovat, avšak vzápětí své vyjádření upravil. Odkazoval přitom na dvacátý druhý dodatek ústavy Spojených států, který omezuje výkon funkce na dvě období. O několik minut později dokonce prohlásil, že má právo ucházet se o úřad počtvrté.
Prezident v této souvislosti zopakoval svá dřívější tvrzení o zmanipulovaných volbách a prohlásil, že jeho předchozí snaha byla ukradena. Podobné narážky na obcházení ústavních limitů činil v minulosti již několikrát, přestože je v jiných momentech jednoznačně vylučoval. Nyní tyto myšlenky zopakoval před voliči v Iowě během kampaně před nadcházejícími volbami.
Na stejném shromáždění vystoupila také republikánská kandidátka do Senátu za stát Iowa Ashley Hinsonová. Ve svém krátkém projevu obvinila svého soupeře Joše Tureka z toho, že představuje liberála podporujícího vysoké daně a výdaje. Zároveň uvedla, že nyní nastala nejméně vhodná doba pro volbu takového kandidáta, a vyzvala k udržení Iowy v republikánských rukou.
Na rozdíl od mnoha jiných politiků, kteří vystupují po boku amerického prezidenta, Hinsonová během svého projevu nezmínila Trumpa ani jeho dosavadní politické výsledky. Politička se v kampani snaží o opatrnou rovnováhu mezi oběma stranami spektra. Na jednu stranu nechce odradit Trumpovy skalní příznivce, avšak zároveň se distancuje od některých jeho nepopulárnějších kroků, jako je válka s Íránem.
Trump při představování kandidátky poznamenal, že s Hinsonovou často hovoří telefonicky a řeší požadavky týkající se státu Iowa. Uvedl, že ho senátní kandidátka pravidelně žádá o finanční prostředky pro místní farmáře. Sám sebe přitom označil za člověka, pro kterého je taková vytrvalost občas obtížná, ale celkově ji vnímá pozitivně.
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V Bílém domě panuje před blížícími se americkými mezidobími volbami hluboká nervozita a obavy z rozsáhlých personálních čistek. Poradci a blízcí spojenci prezidenta Donalda Trumpa se intenzivně připravují na situaci, kdy by případná porážka republikánů v Kongresu mohla vyvolat ostrou vlnu vzájemného obviňování a vést k radikálnímu přeskupení sil uvnitř vládních struktur.
Zdroj: Libor Novák