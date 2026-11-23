Americký prezident Donald Trump uspořádal v neděli večer na svém golfovém klubu nedaleko Washingtonu exkluzivní večeři pro největší investory do své kryptoměny označované jako meme coin $TRUMP, zatímco demokraté se chystají zaměřit budoucí kongresová vyšetřování na prezidentovy obchodní aktivity včetně kryptoměnových projektů.
Podle televize NBC News přichází akce v době, kdy hodnota tohoto tokenu od jeho spuštění několik dní před druhou Trumpovou inaugurací v lednu 2025 prudce klesla ze svého maxima čtyřiasedmdesáti dolarů za minci na méně než jeden dolar.
Demokraté, kteří se připravují na převzetí kontroly nad Kongresem v novém roce, naznačili, že kryptoměnové podnikání prezidenta a jeho rodiny bude předmětem dohledových prověrek. Kalifornský senátor Adam Schiff a dalších osm demokratických senátorů zaslali minulý měsíc Bílého domu dopis, v němž požadovali vysvětlení ohledně nedělní večeře pro držitele tokenu.
Senátoři ve svém dopise uvedli, že večeře a bodovací mechanismus působí dojmem, jako by byly pečlivě nastaveny tak, aby zvýšily investice do tokenu $TRUMP a umožnily prezidentovi zneužívat pravomoci svého úřadu k osobnímu obohacování, jak tomu podle nich činí po celé toto funkční období. Zároveň dodali, že pokračující zpeněžování prezidentova jména a podoby opět vyvolává vážné etické otázky a vyžaduje důkladné šetření jeho finančních vazeb a osobního zisku v době, kdy náklady pro americké obyvatele nadále rostou.
Mezi signatáři dopisu byli také senátorka Elizabeth Warrenová z Massachusetts, hlavní demokratka v bankovním výboru Senátu, a senátor Richard Blumenthal z Connecticutu, hlavní demokrat ve stálém podvýboru Senátu pro vyšetřování. Oba senátoři obdrželi dopisy od federálního prokurátora pro jižní okres Texasu Aarona Reitze, který je před vyšetřováním Trumpa a jeho spolupracovníků varoval.
Prezidentovo čisté jmění vzrostlo od jeho návratu do úřadu v roce 2025 o téměř tři miliardy dolarů. Více než jedna miliarda dolarů z tohoto nárůstu pochází z kryptoměn navázaných na firmy jeho rodiny, zatímco řada lidí, kteří do těchto kryptoměn investovali, utrpěla na svých vkladech prudké ztráty.
Nedělní večeře se konala na prezidentově golfovém klubu mimo Washington, přičemž Bílý dům odkázal dotazy týkající se akce na společnost Fight Fight Fight LLC, která meme coin spravuje a prodává. Přestože večeře nebyla uvedena na prezidentově veřejném nedělním programu, Trump o víkendech na svých nemovitostech často pořádá neoficiální společenská setkání.
Akce označovaná na webu události jako nejexkluzivnější večeře na světě počítá s účastí několika známých osobností, včetně podnikatele Kevina O'Learyho, profesionálního boxera Floyda Mayweathera a bývalého hráče NBA Tristana Thompsona. Místo u stolu získalo sto osmdesát pět největších držitelů prezidentovy mince a nejlepších dvacet devět z nich obdrželo přístup na zvláštní VIP recepci.
Hosté zařazení mezi VIP mají podle webu získat také dárkové balíčky s tematikou Trumpa a čtyři největší držitelé s alespoň milionem mincí $TRUMP mají přislíbeny osmnáctikarátové zlaté hodinky Trump. Podle podmínek uvedených na webu však účastníkům nebude umožněno soukromé osobní setkání s prezidentem.
Organizace zaměřená na dohled nad veřejnou etikou Citizens for Responsibility and Ethics in Washington reagovala v neděli na sociálních sítích slovy, že dnešní večeře pro držitele meme coinu, při níž pravděpodobně neprověření zákazníci získají zvláštní přístup k Trumpovi, je přesným důvodem, proč je nutné zakázat prezidentské obohacování. Nejde zároveň o první akci tohoto druhu, neboť v roce 2025 byli největší investoři do tohoto meme coinu pozváni na večeři s Trumpem na jeho golfovém klubu ve městě Sterling ve Virginii.
Související
Je Putin přítelem USA? Absolutně ne, prohlásil ředitel americké rozvědky
Trump opět označil Putina za přítele. Není přítelem USA, zareagoval americký Senát
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Trump uspořádal exkluzivní večeři pro investory do své kryptoměny. Její hodnota prudce klesla, Kongres chystá vyšetřování
před 1 hodinou
Sčítání hlasů po volbách v USA nadále pokračuje. Republikáni utrpěli největší porážku za více než 30 let
před 2 hodinami
Ruské údery v Kyjevské oblasti si vyžádaly nejméně patnáct mrtvých
před 3 hodinami
Je Putin přítelem USA? Absolutně ne, prohlásil ředitel americké rozvědky
před 3 hodinami
Nižší rozpočet, nové daně na Google a Metu. Costa představil rozpočtový rámec EU
před 4 hodinami
Slovensko se nezapojí do unijního programu půjček pro Ukrajinu, oznámil Fico
před 5 hodinami
Počasí: Česko zasáhnou o víkendu silné mrazy, v noci bude až -12 stupňů
včera
COP31 směřovala k historickému krachu celý týden. Co se na klimatické konferenci stalo?
včera
Trump opět označil Putina za přítele. Není přítelem USA, zareagoval americký Senát
včera
Dronový útok zničil ruskou válečnou loď kotvící v Libyi
včera
Klimatická konference COP31 je nejdelší v historii. Poprvé po 17 letech ztroskotala
včera
Hřib označil v České televizi šéfa Sněmovny Okamuru za „komerčního nácka“
včera
Trump: Washington usiluje o rozšíření humanitárních evakuací mezi Ukrajinou a Ruskem na příměří
včera
COP31 se protahuje. Na stole je nový návrh dohody, má zabránit zhroucení jednání
včera
Babiš označil návrh rozpočtu Evropské unie za absolutně nepřijatelný pro Česko
včera
Velká Británie by mohla jednat o návratu do Evropské unie
včera
Americké firmy v pasti. Lidé v USA datová centra nechtějí, Trump hrozí uvalením cel, pokud je postaví v zahraničí
včera
Zelenskyj označil údery na Krymský most za spravedlivou reakci na 109 ruských útoků
včera
Počasí: Česko příští týden zasype sníh, teploty se propadnou až na -9 stupňů
21. listopadu 2026 22:18
StarDance dnes večer nikdo neopustil
V soutěži StarDance na České televizi dnes večer zůstalo v boji o titul krále či královny parketu všech pět zbývajících tanečních párů, protože sedmý přímý přenos byl charitativní a nikdo z nich ze soutěže nevypadl. Během vysílání se podařilo shromáždit přes 41 milionů korun ve prospěch Centra Paraple, které pomáhá lidem se zdravotním postižením, a na parket se spolu se soutěžícími zapojilo i pět klientů této organizace.
Zdroj: Libor Novák