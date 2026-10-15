Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude

Americký prezident Donald Trump oznámil, že připravované popravení odsouzeného masového vraha Nidala Hasana popravčí četou nebude veřejně streamováno. Reagoval tak na předchozí prohlášení Pentagonu, které vyvolalo vlnu ostré kritiky napříč americkou politickou scénou. Samotný verdikt a termín popravy na základně Fort Hood však zůstávají v platnosti.
Prezident své rozhodnutí zrušit plánovaný přenos zveřejnil na sociální síti Truth Social. V příspěvku uvedl, že ačkoliv by živé vysílání mohlo sloužit jako silný odstrašující příklad pro celý svět, řada občanů by nechtěla sledovat smrt odsouzeného člověka. Dodal, že bezprostřední rodiny obětí budou mít možnost sledovat popravu osobně na místě.
Původní záměr nechat veřejnost sledovat popravu oznámil minulý týden ministr obrany Pete Hegseth. Tento krok ovšem okamžitě narazil na silný odpor a kritiku v Kongresu. Podle průzkumů veřejného mínění odmítalo možnost živého přenosu přibližně osmdesát procent dospělých Američanů.
Zdroje obeznámené se situací pro CNN uvedly, že prezident nebyl o původním plánu resortu obrany předem informován. Donald Trump a jeho poradci dokonce v posledních dnech diskutovali o tom, zda celou záležitost přehodnotit. V soukromých rozhovorech se navíc objevilo zjištění, že Hasan je od pasu dolů ochrnulý.
Samotný trest smrti popravčí četou, který navrhl ministr obrany Hegseth a prezident jej schválil, však zůstává nezměněn. Odsouzený Nidal Hasan zemře podle plánu třetího prosince na vojenské základně Fort Hood. Půjde o první takovou popravu v americké armádě od konce druhé světové války.
Nidal Hasan byl odsouzen za tragickou střelbu, ke které došlo na základně Fort Hood v roce 2009. Při tomto útoku zabil třináct lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Případ od samého začátku budil obrovskou pozornost veřejnosti a stal se jedním z nejzávažnějších incidentů v historii amerických ozbrojených sil.
Administrativa čelila po oznámení živého přenosu ostré kritice, která přirovnávala plánované kroky k postupům totalitních režimů. Politici napříč oběma stranami varovali před morálními a právními dopady veřejného sledování exekuce. Prezident nakonec vyslyšel tyto obavy a rozhodl se od vysílání upustit.
Prezident ve svém vyjádření zopakoval, že odsouzený terorista si zaslouží spravedlivý trest za své činy. Zároveň však zdůraznil, že úcta k veřejnému mínění a citlivost celé záležitosti vedly k úpravě původního postupu. Výkon trestu tak proběhne za přísně kontrolovaných podmínek bez účasti široké veřejnosti.
Skupina 72 penzionovaných amerických generálů, admirálů a dalších vysoce postavených vojenských činitelů už v týdnu vyzvala americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání popravy.
Vedení ministerstva obrany v čele s ministrem Petem Hegsethem podle BBC oznámilo úmysl ukázat exekuci veřejnosti s odůvodněním, že by mohla sloužit jako varování a odstrašující příklad pro ostatní.
Signatáři otevřeného dopisu, mezi nimiž figurují zvučná jména jako bývalý generálmajor Tony Taguba či někdejší šéf NASA Charles Bolden, však s takovým postupem zásadně nesouhlasí. Sami sice nezpochybňují samotný trest smrti pro odsouzeného vraha, ale varují před barbarským zneužitím moci.
Podle jejich slov by živý přenos proměnil vážný trestní akt v pouťovou podívanou pro diváky a voyeury, což by hluboce poškodilo morální kredit amerických ozbrojených sil.
Vojenští velitelé ve svém prohlášení rovněž upozorňují, že taková medializace by měla nebezpečné vedlejší účinky. Z odsouzeného střelce by totiž vytvořila mučedníka a nepřátelé Spojených států by tento materiál snadno využili k protiamerické propagandě a podněcování nenávisti. Zveřejnění brutálních záběrů by navíc mohlo ohrozit bezpečnost amerických vojáků a občanů v zahraničí.
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Zdroj: David Holub