Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa má brzy oznámit plány na zvýšení cel vůči Číně, Evropské unii a čtrnácti dalším ekonomikám. Pro server The Independent to uvedly dva zdroje obeznámené se situací.
Úřad obchodního zmocněnce Spojených států má v nejbližších dnech zveřejnit výsledky několikaměsíčního celního vyšetřování průmyslových dotací v těchto šestnácti ekonomikách, řekly osoby, které neměly oprávnění mluvit na veřejnosti a hovořily pod podmínkou anonymity. Zdůraznily zároveň, že načasování zavedení cel se ještě může změnit, přičemž Bílý dům ani úřad obchodního zmocněnce na žádosti o komentář nereagovaly.
Plány na nová cla jsou součástí snahy nahradit širší dovozní přirážky, které administrativa zavedla loni a jež Nejvyšší soud později zrušil. O plánech v úterý dříve informovaly agentura Bloomberg a deník The Wall Street Journal. Cla mají reagovat na to, co Bílý dům označil za nadměrnou průmyslovou výrobu v těchto zemích podpořenou dotacemi, která zaplavila trh levnějším zbožím podkopávajícím americké firmy.
Očekávaný krok je druhou fází úsilí administrativy nahradit cla oznámená v dubnu 2025, která Nejvyšší soud v únoru označil za protiústavní. V červenci uvalil Bílý dům na šedesát obchodních partnerů poplatky ve výši deseti až dvanácti a půl procenta s tím, že nedostatečně prosazují zákazy zboží vyrobeného nucenou prací.
Nejnovější krok ukazuje, že Trumpova administrativa je nadále ochotna zavádět dovozní daně navzdory výrazné porážce Republikánské strany v listopadových doplňovacích volbách, kterou podle dostupných údajů podnítily především obavy z cenové dostupnosti při přetrvávající zvýšené inflaci. Nová cla mohou zároveň prověřit, jak demokraté zareagují na cla zavedená jednostranně Trumpem. I kdyby měli většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, mohl by Trump vetovat jakoukoli legislativu, která by cla zrušila nebo oslabila.
Vyšetřování nadměrné průmyslové kapacity byla zahájena podle paragrafu 301 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje uvalit cla na země diskriminující americké firmy nebo obchod. Očekávané celní sazby zatím nebyly jasné, měly by se však přičíst ke clům ve výši deseti až dvanácti a půl procenta oznámeným dříve v letošním roce.
Mnoho zemí včetně Číny proti těmto clům protestovalo, přičemž poplatky vstoupily v platnost ve chvíli, kdy vypršela lhůta pro dočasná cla, která Trump zavedl poté, co Nejvyšší soud v únoru zrušil plošná takzvaná odvetná cla uvalená téměř na každého obchodního partnera Spojených států.
Očekávaný krok přichází v době, kdy Trump minulý týden navštívil čínské technologické centrum Šen-čen při svém letošním třetím osobním setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Si Ťin-pching má příští měsíc odcestovat do Doralu na Floridě na summit skupiny G20, který Trump pořádá.
Přestože se Trump snaží vybudovat užší vztah se Si Ťin-pchingem, prohlubující se obchodní deficit zůstává v americko-čínských vztazích významným zdrojem třenic. Obrovská kapacita v celé řadě čínských odvětví, od automobilů přes solární panely až po výrobu cementu a oceli, přitahuje v posledních letech zvýšenou pozornost obchodních partnerů Pekingu.
Přestože samotní čínští představitelé upřednostňují rebalancování ekonomiky, zpomalující domácí poptávka přiměla firmy expandovat na zahraniční trhy a rostoucí vývoz loni vytlačil čínský obchodní přebytek na rekordních téměř 1,2 bilionu dolarů.
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Zdroj: Lucie Podzimková