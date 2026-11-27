Americký prezident Donald Trump prohlásil, že během nedávných rozhovorů v Číně vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojenskou agresi vůči Evropě. Trump to ve čtvrtek napsal na sociální síti Truth Social s tím, že doufá, že Moskva stáhne veškerou vojenskou agresi proti blíže neupřesněným územím po celé Evropě ve snaze dosáhnout dohody o ukončení války na Ukrajině.
Konflikt, který se v únoru blíží pátému výročí, se v posledních měsících přelil i do dalších oblastí v podobě průniků dronů a kybernetických útoků, z nichž Evropa viní Rusko. Kreml však popírá, že by se na Evropu záměrně zaměřoval.
„Skutečně věřím, že jde o silnou možnost – každý měsíc jsou zabíjeny tisíce lidí, jde o úplné krvavé lázně – a bude to pro všechny velkou poctou!“ napsal Trump o případné dohodě.
Trump a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte již dříve vydali ke konfliktu společné prohlášení po středečním setkání v letovisku Mar-a-Lago. Uvedli v něm, že jednali o významu toho, aby se Rusko i Ukrajina vyhnuly jakýmkoli krokům, které by válku záměrně či neúmyslně rozšířily, a rovněž o důležitosti co nejrychlejšího dosažení mírového urovnání.
Ve společném prohlášení se také vyzdvihovaly americké investice do vojenského vybavení a munice. „Naše ‚spižírna‘ bude brzy plná a až bude, naši spojenci a partneři po celém světě budou mít velký prospěch,“ stálo v textu.
Výzva ze Spojených států přišla krátce poté, co ukrajinská armáda oznámila úder na významnou ruskou leteckou základnu. Podle generálního štábu v Kyjevě zasáhly ukrajinské síly základnu Savaslejka v ruské Nižněnovgorodské oblasti, kterou ruské letectvo využívá k útokům na ukrajinské cíle. Během operace bylo podle ukrajinské strany poškozeno pět vojenských strojů, konkrétně tři letouny MiG-31 a dva stíhací bombardéry Su-34. Ruská strana na tato tvrzení bezprostředně nereagovala.
Situaci kolem dodávek zbraní zároveň okomentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten podrobil kritice amerického ministra obrany Peta Hegsetha za to, že dosud neschválil poskytnutí střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj poukázal na to, že Ukrajina čelí kritickému nedostatku této munice a o její dodání opakovaně žádala.
Před rizikem nekontrolovaného vyostření bojů varoval také americký vyslanec Jared Kushner. V rozhovoru pro německý podcast upozornil, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou by mohla nabrat na intenzitě, pokud se některá ze stran dopustí vážné chyby v úsudku. „Nebude potřeba velkého chybného odhadu, aby se tato věc masivně vyhrotila,“ prohlásil Kushner.
Kushner současný konflikt popsal jako zástupnou válku, v níž evropské státy financují a vyzbrojují Ukrajinu proti Rusku. Zároveň kritizoval přístup evropských zemí za to, že nadále odebírají ruské energetické suroviny, přestože Kyjevu poskytují vojenskou i finanční pomoc.
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Zdroj: Libor Novák