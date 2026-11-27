Americký prezident Donald Trump obhájil označování ruského prezidenta Vladimira Putina za přítele tím, že chce dosáhnout dohody o ukončení ruské války proti Ukrajině. Trump tato slova pronesl při rozhovoru s novináři ve svém sídle Mar-a-Lago na Den díkůvzdání, když reagoval na dotaz ohledně rozporu mezi tím, že Putina nazývá přítelem, a tím, že ho zároveň vyzývá k ukončení vojenské agrese vůči Ukrajině.
Podle Trumpa je cílem uzavřít dohodu a zastavit zabíjení, přičemž uvedl, že by sice mohl říct, že Putin není jeho přítel, ale potřebuje dohodu dotáhnout. Tvrdil také, že Rusko ztrácí pětadvacet tisíc lidí měsíčně, a argumentoval tím, že jednou z hlavních překážek urovnání je osobní nevraživost mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, přičemž podle něj je největším problémem to, že oba státníci se skutečně nenávidí.
Trump dodal, že Putina zná už dlouho, a zmínil vyšetřování údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které opakovaně označuje za smyšlené. Uvedl, že když s ním vychází dobře, zná ho dlouho, připomněl údajně falešné vyšetřování a prohlásil, že se ukázalo jako zcela nepravdivé, přičemž s Putinem měl podle svých slov velmi dobrý rozhovor a ruský vůdce chce podle něj dosáhnout dohody.
Americký prezident zároveň odmítl názor, že by jeho přístup k Putinovi znamenal měkkost vůči Rusku, a poukázal na cla a sankce, které jeho administrativa na Rusko uvalila. Zdůraznil, že právě on uvalil na Rusko obrovské daně a sankce a byl vůči němu velmi tvrdý, ale chce dohodu, pokud je možné ji uzavřít, přičemž jeho přístup utvářejí celoživotní zkušenosti s vyjednáváním a otevřené nepřátelství vůči Putinovi by podle něj nikam nevedlo.
Trump pochválil také první dámu Melanii Trumpovou s tím, že pomohla zprostředkovat příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, díky němuž mohlo opustit válečnou zónu více než osm set lidí. Pětidenní příměří v okolí Ruskem okupovaného města Olešky v Chersonské oblasti, zprostředkované Melanii Trumpovou, začalo platit 27. října, přičemž Ukrajina obvinila ruské síly, že klidu zbraní využily k rotaci jednotek, posílení předních linií a dovozu munice, zbraní a dalších zásob, zatímco Kreml obvinění odmítl a obvinil z porušení příměří ukrajinské síly.
Podle Trumpa dokázala první dáma zajistit příměří, díky němuž vyšlo ven více než osm set lidí, kteří se předtím nemohli dostat pryč kvůli nebezpečné válečné zóně. Trump naznačil, že by se Melanie mohla zapojit do vyjednávání pro zemi, a vyzdvihl také její práci v oblasti pěstounské péče i její působení v roli první dámy.
Putinovi Trump řekl přítel 19. listopadu při krátkém setkání v čínském Šen-čenu před třístranným summitem s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a později sdílel na síti Truth Social fotografii, na níž si s Putinem podává ruku, s popiskem Můj přítel. Příspěvek obsahoval také rozdělený grafický obraz srovnávající nedávný třístranný summit Trumpa, Putina a Sia v Šen-čenu s jaltskou konferencí z roku 1945, kde Stalin, Roosevelt a Churchill jednali o poválečném uspořádání.
Tyto příspěvky vyvolaly kritiku prezidenta Zelenského, který v rozhovoru pro CNN varoval, že označování Putina za přítele snižuje tlak na Kreml a povzbuzuje k další agresi, a uvedl, že Putin usiluje o zničení Ukrajiny a zatímco Trump si může zvolit, jak ruského vůdce oslovovat, Ukrajinci ho vnímají jako nepřítele a vraha. Ve čtvrtek zveřejněném rozhovoru pro BBC označil Zelenskyj Trumpovo vyjádření o přátelství za zvláštní, zopakoval, že Putin je agresor a vrah a nemůže být přítelem, a přirovnal to k tomu, jako by někdo během druhé světové války prohlásil přátelství s Adolfem Hitlerem.
Několik hodin po setkání Trumpa a Putina v Šen-čenu 19. listopadu podniklo Rusko rozsáhlý letecký útok na Ukrajinu, při němž během deseti hodin vypálilo nejméně sto deset střel a zhruba čtyři sta dronů, přičemž zahynulo nejméně devět civilistů, desítky dalších utrpěly zranění a došlo k narušení polského vzdušného prostoru. Trump později své vztahy s Putinem i Siem obhajoval tím, že posilují bezpečnost Spojených států, zatímco evropští lídři odmítli srovnávání summitu v Šen-čenu s jaltskou konferencí a německý kancléř Friedrich Merz označil setkání za pouhou příležitost k pořízení fotografií s tím, že Evropa nedovolí vnějším mocnostem rozdělit kontinent na sféry vlivu.
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