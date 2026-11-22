Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že Washington usiluje o rozšíření dřívějších místních humanitárních evakuací mezi Ukrajinou a Ruskem na širší příměří. Podle jeho vyjádření Bílý dům pracuje na větší podobě tohoto modelu, aniž by zveřejnil konkrétní provozní podrobnosti. Trump zároveň vyzdvihl roli první dámy Melanie Trumpové, kterou ocenil za klíčový podíl na předchozích humanitárních snahách a její spolupráci s činiteli i zprostředkovateli.
Prezident poukázal na dřívější místní klid zbraní, který umožnil evakuaci civilistů z měst a obydlených oblastí, čímž podle něj pravděpodobně zachránil lidské životy. Uvedl, že šlo o příměří, které bylo skvělé, a dodal, že nyní Spojené státy přecházejí k širšímu formátu.
Trumpova slova navazují na páteční rozhovor Melanie Trumpové pro Fox News z 20. listopadu, v němž první dáma vyjádřila naději, že by Ukrajina a Rusko mohly dosáhnout nové dohody o příměří do Vánoc. Uvedla tehdy, že jednání již probíhají a při ochotě obou stran mohou přinést rychlé výsledky.
Souběžně zveřejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu aktualizovaný seznam dočasně okupovaných obcí v Chersonské a Záporožské oblasti, který Kyjev předal ukrajinskému ombudsmanovi pro lidská práva a americké straně. Návrh počítá s možnými humanitárními evakuačními misemi civilistů a navazuje na dřívější místní evakuaci ve městě Olešky.
V Chersonské oblasti Ukrajina navrhla humanitární mise v obcích Radensk, Kostohryzove, Hola Prystaň, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardašynka a Velyka Kardašynka. V Záporožské oblasti se seznam týká obcí Majachka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamjanske, Verchnja Krynycja a Vasylivka.
Již dříve ukrajinský prezident odmítl samostatný ruský návrh na takzvanou humanitární operaci ve sporném východoukrajinském městě Kosťantynivka v Doněcké oblasti. Označil jej za vojenskou záminku k přesunu a střídání jednotek a k postupu směrem na Kramatorsk a Slovjansk.
Snaha Bílého domu o širší příměří se podle listu Financial Times kryje s tím, že Trumpova administrativa usiluje o zprostředkování dohody do začátku ledna. Tento termín předchází nástupu nové demokratické většiny v obou komorách amerického Kongresu po listopadových doplňovacích volbách ze 3. listopadu.
Vyšší američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner tlačí na dodržení tohoto časového harmonogramu napříč nedávnými schůzkami v Abú Zabí, Moskvě, Dublinu a Berlíně. V Kyjevě to podle textu vyvolává obavy, že by Ukrajina mohla čelit tlaku na přijetí nevýhodných podmínek.
Zelenskyj v sobotu prohlásil, že příští kolo čtyřstranných mírových rozhovorů za účasti Ukrajiny, Evropy, Ruska a Spojených států musí přinést konkrétní výsledky, výměnu zajatců systémem všichni za všechny a skutečné kroky k ukončení války. Dodal, že načasování závisí na tom, kdy Washington dokončí agendu, zatímco Moskva se podle jeho slov snaží jednání protahovat.
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Zdroj: Libor Novák