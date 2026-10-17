Trump zablokoval část nových protiruských sankcí. Udělal to prý v zájmu USA

Americký prezident Donald Trump využil svých pravomocí a zablokoval některé z nových protiruských sankcí, které nedávno schválil Kongres kvůli tomu, že Moskva pokračuje ve válce na Ukrajině. Informovala o tom britská stanice BBC.
Trump v pátek vydal příslušný exekutivní příkaz a konstatoval, že je v americkém národním zájmu, aby některé z nových protiruských sankcí nevstoupily v platnost. Současný šéf Bílého domu podepsal zákon v září, nové sankce mají platit od této neděle.
Zákon, který schválil americký Kongres, měl Trumpovi umožnit uvalit až stoprocentní cla na pět největších kupců ruských nerostných surovin, například na Čínu nebo Indii. Na pokyn samotného prezidenta se předloha rozšířila i o sankce vůči íránské energetice a zbrojařskému průmyslu.
Součástí nových opatření měly být i sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vysoce postaveným členům ruské vlády, ruským bankám a dalším finančním institucím a proti ruské stínové flotile, která pomáhá Moskvě obcházet sankce.
Zákon nese jméno nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, jenž patřil k největším spojencům Ukrajiny v Kongresu. Graham zemřel na dissekci aorty jen krátce poté, co se vrátil z poslední návštěvy Kyjeva, kde se setkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Další obrat přichází jen několik dní poté, co Trump oznámil, že Spojené státy americké budou dovážet ruskou naftu ve snaze snížit ceny pohonných hmot před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu v půlce prezidentského mandátu. Prezident se kvůli této iniciativě stal terčem kritiky ze strany demokratů i některých republikánů.
Evropští spojenci Washingtonu také kritizovali Trumpovu dohodu s Kremlem, protože se domnívají, že Rusku pomůže v jeho válečném úsilí. Do křížku s Bílým domem se v posledních dnech opět dostal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák