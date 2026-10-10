Trump zmírnil sankce proti Rusku, nakoupí od něj miliony tun nafty. Dar Putinovi, reaguje Zelenskyj

Libor Novák

10. října 2026 8:54

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil dosažení dohody s ruským protějškem Vladimirem Putinem o okamžitých dodávkách ruské nafty na globální trhy, což má pomoci snížit vysoké ceny pohonných hmot před nadcházejícími volbami. Tento krok představuje výrazný obrat v dosavadním americkém sankčním postoji vůči Moskvě, přičemž Washington zároveň přistoupil k dočasnému uvolnění některých sankčních pravidel platných od začátku konfliktu na Ukrajině.

Podle vyjádření šéfa Bílého domu se Rusko zavázalo okamžitě dodat na trh statisíce tun nafty a v následujících měsících uvolnit další objemy paliva s cílem stabilizovat napjatou situaci. Energetičtí analytici a komoditní trhy však podle CNN k těmto slibům přistupují s velkou zdrženlivostí a poukazují na to, že celkový objem dodávek pokryje jen nepatrnou část globální poptávky, a proto nejde o zásadní zvrat v současné energetické krizi.

Odborníci upozorňují, že oznámení má spíše politický podtext než hlubší ekonomický dopad na celkové ceny energií, které v posledních měsících rostly v důsledku širších geopolitických konfliktů včetně války v Íránu. Ruské rafinerie se navíc v průběhu roku potýkaly s výpadky produkce a omezeními kvůli dřívějším útokům, což vyvolává pochybnosti o reálných možnostech Moskvy dodržet takto ambiciózní závazky bez dopadů na její vlastní domácí trh.

Zatímco americká administrativa obhajuje krok snahou ulevit řidičům, zemědělcům a dopravcům, v Kyjevě vyvolala tato dohoda obrovské pobouření. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil zmírnění sankčního tlaku za slabé rozhodnutí, které Moskvě přinese dodatečné finanční prostředky na pokračování války, a to v době, kdy ukrajinská města čelí ničivým vzdušným útokům a kritickému nedostatku obranných systémů.

Zelenskyj oznámení Donalda Trumpa o dohodě o dovozu ruské nafty do USA odsoudil a označil za dar ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který se rovná „investici do války, která musí být ukončena, ne prodloužena“. Trump uvedl, že Putin souhlasil s okamžitým uvolněním 300 000 tun nafty „na americký a globální trh“, následovaným 500 000 tunami v listopadu a poté dalším milionem tun.

Nespokojenost Ukrajiny ještě prohloubilo načasování celé události, neboť k oznámení došlo přesně v okamžiku, kdy se vysoká ukrajinská delegace setkala se zástupci americké strany k zásadním rozhovorům. Podle bývalých amerických diplomatů tak ruský prezident využil politického tlaku ve Spojených státech ve svůj prospěch a dosáhl oslabení sankčního režimu, aniž by musel nabídnout hlubší ústupky.

Zatímco Bílý dům si od dohody slibuje rychlou úlevu pro spotřebitelské trhy před klíčovým volebním obdobím, kritici varují před dlouhodobými dopady na jednotu mezinárodních sankcí vůči Rusku. Budoucí vývoj na trhu s pohonnými hmotami tak bude záviset nejen na tom, zda Moskva dokáže slíbené objemy nafty skutečně přepravit, ale také na dalším vývoji napjaté situace na Ukrajině a v celém energetickém sektoru.

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