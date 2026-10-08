Americký prezident Donald Trump se na středečním předvolebním mítinku v texaském San Antoniu pokusil mírnit své dřívější kontroverzní výroky ohledně možného íránského útoku na americká města. Zatímco začátkem týdne na shromáždění v Nebrasce prohlásil, že by Írán v případě získání jaderné zbraně mohl zničit města jako Los Angeles nebo San Diego, tentokrát zdůraznil, že Spojené státy své obyvatele i města za všech okolností ochrání.
Původní slova šéfa Bílého domu vyvolala vlnu kritiky, neboť v nich naznačoval, že by Íránu mělo být dovoleno zasáhnout vybraná kalifornská města. V San Antoniu se Trump snažil tato tvrzení zasadit do kontextu snahy zabránit Teheránu ve vývoji jaderného arzenálu. Před zaplněným davem uvedl, že chtěl poukázat na katastrofální následky íránského úderu, nově však dodal, že Washington nic takového nedopustí.
Prohlášení amerického prezidenta narazilo na tvrdý odpor zejména mezi kalifornskými demokraty. Tamní guvernér Gavin Newsom označil Trumpovo vystupování na sociálních sítích za nebezpečné a nepříčetné. Starostka Los Angeles Karen Bassová v rozhovoru pro stanici NBC News upozornila, že podobná vyjádření dávají Teheránu zelenou k útokům na americká města, a zvažuje výzvu vůči Kongresu k oficiálnímu prošetření prezidentových výroků.
Středeční předvolební shromáždění v Texasu trvalo téměř dvě hodiny a provázela ho napjatá atmosféra. Projev byl opakovaně přerušován protestujícími z řad odpůrců. Při jednom z incidentů zachyceném na videu dokonce jednoho z protestujících fyzicky napadl divák v červené kšiltovce s heslem Make America Great Again, který jej chytil za vlasy, načež se ostatní přítomní snažili napadeného vyprostit.
Cílem Trumpovy návštěvy Texasu byla podpora republikánských kandidátů před nadcházejícími volbami v polovině prezidentského mandátu. Podporu vyjádřil zejména texaskému generálnímu prokurátorovi Kenu Paxtonovi, který svádí souboj o senátní křeslo s demokratem Jamesem Talaricem. Na akci naopak chyběl texaský guvernér Greg Abbott, který jako důvod své neúčasti uvedl kolizi v harmonogramu.
V závěru vystoupení prezident oznámil, že se rozhodl udělit Prezidentskou medaili svobody bývalému baseballovému nadhazovači a sedminásobnému vítězi Cy Young Award Rogeru Clemensovi. Clemens, který v minulosti čelil obviněním z užívání látek zvyšujících výkonnost, což vždy popíral, následně vystoupil na pódium. Prohlásil, že je tímto krokem ohromen a že ocenění z rukou současného prezidenta překonává vše, čeho ve své sportovní kariéře dosáhl.
Trump během svého vystoupení na volebním mítinku v Nebrasce naznačil, že by Írán mohl „zlikvidovat“ dvě významná kalifornská města, Los Angeles a San Diego. Jeho výroky vyvolaly okamžitou a mimořádně tvrdou vlnu kritiky ze strany vedoucích představitelů Kalifornie. Tento lidnatý stát bývá dlouhodobě terčem ostré rétoriky Trumpovy administrativy, avšak nejnovější slova šéfa Bílého domu posunula vzájemnou nevraživost na zcela novou úroveň.
Trump ve svém projevu v městečku Grand Island promlouval k příznivcům v souvislosti s nadcházejícími doplňovacími volbami a obhajoval vysoké ceny energií spojené s vojenským konfliktem s Íránem. Prohlásil, že vyšší ceny jsou jen malou daní za zajištění bezpečnosti Spojených států i celého světa. Následně však pronesl kontroverzní větu, v níž uvedl, že Íránci mohou zničit městské centrum, a dodal: „Ať si vezmou Los Angeles. Ať si vezmou San Diego.“ Tento výrok vyvolal u přítomného publika potlesk, přičemž Trump vzápětí dodal, že válka brzy skončí.
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Zdroj: Libor Novák