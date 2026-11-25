Americký prezident Donald Trump uvedl, že by byl otevřený udělení milosti nově navrácenému generálnímu řediteli společnosti Nvidia Jensenu Huangovi za případné trestné činy, zároveň však dodal, že milost pravděpodobně nebude zapotřebí. V rozhovoru pro list New York Post se Trump na dotaz ohledně omilostnění Huanga vyjádřil tak, že taková možnost je tu prý vždycky, ale nemyslí si, že bude nutná.
Prezident zároveň vyzval Huanga, aby řekl pravdu, až bude příští týden čelit dotazům zástupců obou stran v Kongresu. Televize CNN dříve informovala, že Huang má v úterý vypovídat za zavřenými dveřmi na Kapitolu a příští čtvrtek se zúčastní veřejného slyšení se zákonodárci.
Trump řekl, že si nemyslí, že by Huang potřeboval využít pátý dodatek ústavy a nevypovídat, protože jde podle něj pro lidi o zajímavý příběh. Dodal, že si přeje, aby Huang jednoduše řekl pravdu, přičemž připustil, že mu budou muset poradit jeho právníci, ale on sám ho prý vždy vnímal jako člověka stoprocentně přímočarého a velmi chytrého.
Trumpova vyjádření zazněla den poté, co správní rada společnosti Nvidia vrátila Huanga zpět do funkce generálního ředitele. Huang se vrátil do ústředí výrobce čipů za hlasitého jásotu a potlesku zaměstnanců.
Podle listu New York Post Trump během úterního rozhovoru neskrýval spokojenost s reakcí trhů poté, co akcie společnosti Nvidia v pondělí po rozhodnutí správní rady vzrostly o více než třicet procent. Prezident u stolu Resolute Desk sledoval nejnovější čísla a poukázal na to, že se akcie zotavily, přičemž poznamenal, že to není špatné, že sice o pár bodů klesly, ale na konci se to opravdu zvedlo.
Ačkoli se Jensen Huang vrátil do čela společnosti Nvidia, která je předním světovým výrobcem čipů, ve Washingtonu se podle serveru Politico schyluje k tvrdému střetu. Šéf technologické firmy čelí na Kapitolu nepřátelskému přijetí ze strany zástupců obou politických stran i přímým legislativním hrozbám namířeným proti obchodnímu modelu jeho podniku.
Demokraté opakují své sliby, že příští rok využijí novou většinu ke spuštění důrazného dohledu zaměřeného na Huanga. Představenstvo Nvidie jej znovu jmenovalo do funkce v pondělí ráno navzdory obviněním, že ohrozil národní bezpečnost poměrem se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu.
Zákonodárci z obou stran zároveň stupňují tlak na prosazení nových pravidel pro kontrolu vývozu v rámci klíčového obranného zákona, který musí projít legislativním procesem. Situaci navíc ovlivňuje přístup republikánů, kteří vedou jednotlivé výbory.
Předsedové republikánských výborů uvádějí, že nadále očekávají, že Huang dodrží své závazky a příští týden absolvuje výslechy se pořizováním přepisu. Průběh těchto neveřejných slyšení může podle Politico výrazně zvýšit napětí v nadcházejícím střetu napříč oběma komorami i oběma stranami v posledních týdnech republikánské většiny i během příštích dvou let pod vedením demokratů.
Rozhodnutí technologické společnosti Nvidia vrátit Jensena Huanga do funkce generálního ředitele vyvolalo v pondělí na trzích prudký optimismus a posunulo akcie tohoto výrobce čipů pro umělou inteligenci o více než třicet procent vzhůru.
Nadšení akcionářů, zaměstnanců i amerického prezidenta Donalda Trumpa však tlumí přetrvávající obavy analytiků z takzvaného kruhového financování, které v posledních letech pohánělo rozmach celého odvětví umělé inteligence, a také zátěž v podobě skandálů, jež Huangovu odvolání i návratu předcházely, píše France24.
Huang totiž pravděpodobně porušil firemní etický kodex, když přiznal poměr se ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu. Kromě otázek národní bezpečnosti navíc vyvolával pochybnosti jeho netradiční styl řízení, při němž uzavíral obchody pouhým podáním ruky bez písemných smluv. Jeho druhé působení v čele podniku proto zdaleka nemá jisté přežití, neboť čelí vyšetřování v Kongresu, soudním žalobám i prověřování ze strany právní kanceláře najaté samotným představenstvem firmy.
Cesta k Huangovu návratu začala krátce po jeho rezignaci dvanáctého listopadu, kdy v Silicon Valley vznikla petice za jeho obnovení ve funkci, kterou podpořili zaměstnanci i významné osobnosti včetně šéfa společnosti SpaceX Elona Muska. Ačkoli Huang na sociálních sítích projevil ochotu se vrátit a zároveň přiznal vážné chyby, vedení Nvidie jeho nabídku nejprve odmítlo. Situace se změnila až po zásahu Donalda Trumpa, který se obával propadu trhů poté, co akcie Nvidie od devátého listopadu ztratily třetinu hodnoty a širší index S&P 500 klesl o více než deset procent.
Po víkendovém lobbování amerického prezidenta představenstvo ustoupilo a index S&P 500 v pondělí vyskočil o 4,7 procenta, čímž smazal více než polovinu ztrát z minulého týdne, který patřil k nejhorším od finanční krize v roce 2008. Trump v pondělí pro stanici CNBC potvrdil, že jeho intervence byla velmi důležitá a že padající trhy jeho rozhodování pravděpodobně ovlivnily. Podle hlavního stratéga společnosti BakerAvenue Wealth Management Kinga Lipa odstranil Huangův návrat významný zdroj nejistoty, který na trzích vyvolal krizi důvěry.
Významné osobnosti technologického sektoru prosazovaly Huangův návrat především kvůli jeho pověsti mimořádného vyjednavače. Musk na síti X upozornil, že řada klíčových dohod v dodavatelském řetězci Nvidie stála pouze na ústní domluvě s Huangem a bez něj by hrozil jejich zánik. Samotný Huang řídil podnik jako malou firmu, měl přímo pod sebou šedesát podřízených, zaměstnával tři členy své rodiny a chlubil se tím, že ani s tchajwanským výrobcem čipů TSMC nemá písemnou smlouvu. Odborník na vedení firem z Yaleovy univerzity Jeffrey Sonnenfeld však takovou absenci smluv u obchodů za stovky milionů dolarů označil za historicky bezprecedentní a neudržitelnou.
Druhým hlavním důvodem pro Huangovo znovudosazení byla jeho klíčová role při udržování chodu celé ekonomiky umělé inteligence prostřednictvím podpory zákazníků a dodavatelů. Řada firem nakupujících čipy Nvidie, včetně nově veřejně obchodované společnosti Anthropic, totiž nevytváří zisk a rychle spotřebovává hotovost. Nvidia jim nákup svých čipů usnadňovala tím, že se sama zavázala odebírat od nich výpočetní kapacitu a další služby, což je model označovaný jako kruhové financování.
Sama Nvidia v nedávné zprávě přiznala, že pro veškerou nasmlouvanou kapacitu nemusí mít využití, což pro investory představuje značné riziko. Společnost se majetkově propojila s řadou firem budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci, jako je provozovatel datových center CoreWeave či jihokorejský poskytovatel cloudových služeb Naver. Akcie těchto podniků po zprávě o Huangově návratu sice posílily, ale nedokázaly smazat ztráty nabrané od jeho rezignace, což podle analytičky společnosti XTB Kathleen Brooksové ukazuje, že investoři zůstávají nervózní, přestože trh pokračování tohoto finančního ekosystému vítá.
Představenstvo Nvidie svůj krok obhájilo tím, že obdrželo vyjádření od vysokých představitelů americké vlády, na jehož základě nabylo přesvědčení, že Huangův návrat nepředstavuje riziko pro národní bezpečnost. Finanční analytik společnosti Cantor Fitzgerald CJ Muse označil tento vývoj za šťastný den, avšak obavy z splasknutí bubliny kolem umělé inteligence přetrvávají a na obzoru jsou další vyšetřování.
Pozornost se soustředí mimo jiné na ministra obchodu Howarda Lutnicka, který má na starosti kontrolu vývozu, podporuje Huanga a jeho někdejší firma Cantor pomáhá financovat zákazníky Nvidie. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová označila Huangův návrat za bezohledný a oznámila, že bankovní výbor, který v příštím roce povede, prověří dodržování pravidel kontroly vývozu a bude po Trumpově administrativě žádat vysvětlení, jací vládní činitelé a jaké informace představenstvu Nvidie poskytli.
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Zdroj: Lucie Podzimková