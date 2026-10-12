Trumpovo energetické příměří se rozpadlo hned první den. Rusko jej porušilo

Americký prezident Donald Trump v neděli nečekaně oznámil, že Moskva a Kyjev uzavřely okamžité příměří zaměřené na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Toto prohlášení však podle ukrajinského vedení přišlo jako naprosté překvapení a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obratem upozornil, že ruské síly dohodu ihned porušily sérií útoků na klíčové elektrárny.
Podle vyjádření ukrajinského prezidenta na sociálních sítích zasáhl nepřátelský dron v neděli budovu teplárny v hlavním městě Kyjevě, což vedlo k rozsáhlým výpadkům dodávek elektrického proudu. Krátce po tomto incidentu následoval další úder na energetické zařízení v severovýchodním Charkově, přičemž ukrajinská obloha byla podle místních úřadů po celý den vystavena masivnímu náporu íránských bezpilotních letounů.
Kromě útoků na energetickou síť si nedělní ruské nálety vyžádaly nejméně šest lidských životů ve dvou ukrajinských městech. Tragický dopad měl zejména úder na prodejnu potravin v Charkově, kde zahynuli tři lidé a dalších dvacet osob utrpělo zranění včetně dvou dětí, zatímco další oběti hlásí také úřady v západní části země.
Americký prezident zveřejnil zprávu o uzavření dohody na své platformě Truth Social bez uvedení jakýchkoliv podrobností či mechanismů kontroly. Současně oběma stranám důrazně vzkázal, že příměří je platné s okamžitou platností a nesmí být za žádných okolností porušeno, ačkoliv Kreml dosud oficiální souhlas s tímto krokem nepotvrdil.
Ukrajinská strana v reakci na překvapivý krok Washingtonu uvedla, že o dohodě předem nic nevěděla, avšak je připravena se do ní zapojit, pokud stejnou vůli prokáže i Moskva. Podobně zdrženlivý postoj zaujali také představitelé Evropské unie, jejichž šéfka pro zahraniční politiku Kaja Kallasová prohlásila, že unie sice případný mír uvítá, ale nejdříve si musí ověřit, zda ho Rusko bude skutečně dodržovat.
Celá situace navíc probíhá na pozadí sílícího diplomatického napětí a kontroverzních kroků americké administrativy. Pouhé dva dny před vyhlášením příměří totiž Trump oznámil spornou dohodu o nákupu ruské nafty s dočasným zrušením amerických sankcí, což v Kyjevě i mezi evropskými spojenci vyvolalo vlnu ostré kritiky a obav z posílení pozice Moskvy.
Zároveň se objevily zprávy, že Spojené státy hrozí zastavením programu pro nákup zbraní, známého pod zkratkou PURL, aby tak donutily Ukrajinu k ukončení hloubkových útoků na ruské ropné rafinérie. Tyto dodávky jsou přitom pro Kyjev naprosto klíčové, neboť zajišťují přísun nezbytných protiraketových systémů a obranných prostředků proti neustávajícím útokům.
Ruské ozbrojené síly mezitím pokračovaly v náletech i v dalších regionech země, přičemž terčem masivního ostřelování se stala Dněpropetrovská či Žytomyrská oblast. V Korostenském okrese byly poškozeny objekty železniční a energetické infrastruktury, zatímco v obcích na jihovýchodě země zůstaly celé ulice bez dodávek proudu kvůli poškozeným rozvodnám.
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Zdroj: Libor Novák