Trumpův diplomat pochválil v Rusku Putina za jeho humanitární cítění

Rusko propustilo čtyřiasedmdesátiletého amerického učitele v penzi Stephena Hubbarda, který byl v zemi zadržován čtyři roky. K tomuto kroku došlo během středečních jednání amerického vyslance Steva Witkoffa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradu. Propuštění představuje nejnovější signál oteplování vzájemných vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v době, kdy Spojené státy stupňují tlak na Kyjev k uzavření mírové dohody. Witkoff následně označil ruského vůdce za „humanitárního člověka“.
Americký vyslanec v průběhu setkání vyzdvihl přístup ruského prezidenta a označil jeho rozhodnutí za humanitární čin. Witkoff při mírových rozhovorech s ruským vůdcem pochválil Vladimira Putina za propuštění Hubbarda. „Tolik mluvíte o tom, že můj prezident, prezident Trump, je humanitární člověk. Vy jste také humanitární, pane,“ řekl Witkoff.
Prezident Donald Trump vyjádřil nad návratem občana domů velké nadšení a na sociálních sítích uvedl, že o propuštění osobně požádal Putina v nedávném telefonickém rozhovoru. Podle vyjádření Bílého domu šlo o situaci, kdy Spojené státy nemusely poskytnout žádnou protihodnotu, což označil za nevídaný precedent ze strany Moskvy.
Stephen Hubbard, rodák z Michiganu, byl ruskými úřady zadržen v roce 2022 a čelil obviněním z údajných bojů na ukrajinské straně, což jeho rodina i právní zástupci důrazně odmítali. Washington jej po celou dobu vedl jako osobu zadržovanou neoprávněně, přičemž Kreml aktuální krok prezentoval jako gesto dobré vůli. Rodina propuštěného Američana vyjádřila hlubokou vděčnost americké administrativě za otevření klíčového dialogu, který vedl k tomuto šťastnému rozuzlení.
Petrohradské setkání navazovalo na předchozí rozhovory amerických vyjednavačů s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli evropských zemí v norské metropoli Oslu. Americká strana v této souvislosti informovala, že během diplomatických jednání bylo dosaženo smysluplného pokroku a na stůl byly položeny nové myšlenky vedoucí k ukončení konfliktu. Washington se tak snaží oživit mírový proces, který dlouhé měsíce stagnoval.
Současná snaha americké administrativy však v posledních týdnech čelí ostré kritice kvůli obavám, že Spojené státy oslabují podporu napadené země a vycházejí vstříc požadavkům Kremlu. Donald Trump v uplynulých dnech opakovaně zdůraznil, že Kyjev musí přistoupit k dohodě, přičemž kritizoval dosavadní výsledky a vysoké finanční náklady spojené s podporou ukrajinské obrany.
Během středečních rozhovorů v Petrohradu jednal Steve Witkoff s ruským vedením také o možnostech obnovení trilaterálních setkání za účasti nejvyšších představitelů. Ruský prezident však nadále trvá na tom, že jakékoliv osobní setkání s ukrajinským protějškem může proběhnout až po uzavření finální dohody, a navíc striktně na území Moskvy, což představuje pro Kyjev nepřijatelnou podmínku.
Diplomatická jednání probíhají v době, kdy situace na ukrajinském bojišti zůstává nadále extrémně složitá a krvavá. Ruská armáda v průběhu středy vystupňovala útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což si vyžádalo další civilní oběti napříč zemí. Kyjev současně upozorňuje, že jeho obranné operace nadále komplikují přetrvávající omezení v satelitním systému Starshield a nedostatky v oblasti včasného varování.
Navzdory tomu, že některé dřívější potíže se sdílením zpravodajských informací se podle vyjádření ukrajinského vedení podařilo vyřešit, napětí ve vzájemných vztazích přetrvává. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil nedávná jednání v Oslu za pozitivní, avšak dodal, že nepřinesla žádná neočekávaná překvapení, zatímco Washington dál odmítá jakoukoliv přímou zodpovědnost za technické výpadky komunikačních sítí.
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Zdroj: Jan Hrabě