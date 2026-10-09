Trumpův golfový klub má být prezidentskou rezidencí. Návrh je podán

Americký prezident Donald Trump chce, aby se jeho golfový klub ve West Palm Beach na Floridě stal prezidentskou rezidencí. Informovala o tom americká zpravodajská stanice NBC News. Klubové golfové hřiště by se zároveň mělo stát oficiálním prezidentským hřištěm.
Právní oddělení klubu Trump International Golf Club podalo návrh, aby se klub stal oficiální prezidentskou rezidencí. Bílý dům ve středu pro deník Washington Post potvrdil, že taková žádost opravdu existuje.
Sám Trump tvrdí, že nešlo o jeho nápad. Novinářům nicméně v Oválné pracovně řekl, že s návrhem nemá problém. "Navrhla to armáda s tajnou službou. Je to skvělý nápad. Zeptali se mě, jestli jsem ochoten to udělat, a já řekl, že ano. Nebude to pro mě. Bude to pro všechny další prezidenty," uvedl nejvyšší představitel Spojených států amerických.
Trumpův golfový klub by se tak přidal k letnímu a víkendovému prezidentskému sídlu Camp David ve státě Maryland, které v minulosti bylo dějištěm důležitých rozhovorů amerických prezidentů se zahraničními státníky a jiných mezinárodních jednání.
Trump momentálně vykonává druhé funkční období v Bílém domě. Poprvé se stal prezidentem v roce 2017, kdy nastoupil do úřadu po Baracku Obamovi. Ve volbách porazil bývalou ministryni zahraničí či první dámu Hillary Clintonovou. O čtyři roky později musel Bílý dům opustit, protože prohrál s Joem Bidenem.
Biden měl být Trumpovým soupeřem i předloni, ale k volebnímu souboji nakonec nedošlo. Demokraté přesvědčili původního kandidáta, aby přenechal místo viceprezidentce Kamale Harrisové, která s republikánským soupeřem prohrála. Trump se tak loni v lednu vrátil do Bílého domu.
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