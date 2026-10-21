Někteří američtí zákonodárci z řad Republikánské strany otevřeně vystoupili proti mírnějšímu postoji prezidenta Dona Trumpa vůči Rusku a jeho způsobu řešení ukrajinského konfliktu. Kritici v této souvislosti varují před oslabením podpory napadené země a hrozí zablokováním klíčových bodů vládní politiky. Tento vnitrostranický nesouhlas přichází v době, kdy Washington uzavřel s Moskvou dohodu o nákupu nafty a pozastavil dříve schválené sankce.
Odcházející kongresman Don Bacon z Nebrasky označil podle The Guardian nedávné kroky administrativy za ostudné a obvinil prezidenta z přílišného sbližování s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Bacon v rozhovoru pro média uvedl, že vliv hlavy státu v současném Kongresu je kvůli těmto krokům výrazně oslaben. Podobně kriticky se vyjádřila řada dalších republikánských politiků, kteří poukazují na odklon od tradičních hodnot americké zahraniční politiky.
Bílý dům přitom nedávno pozastavil sankce vůči Moskvě, které přitom měly podle nedávno podepsané legislativy zvýšit finanční tlak na Kreml. Místo toho administrativa ohlásila dohodu o dovozu ruské nafty, což má pomoci řešit situaci s rostoucími cenami paliv poznamenanými konfliktem v Íránu. Tyto kroky vyvolaly vlnu pobouření nejen mezi opozicí, ale právě i mezi republikánskými zákonodárci.
Prezident Trump se v posledních dnech pustil také do ostré kritiky ukrajinského vedení, když prohlásil, že prezident Volodymyr Zelenskyj nemá zájem na ukončení války. V této souvislosti dokonce naznačil, že by Ukrajina měla k jednáním přizvat nového vyjednavače. Zelenskyj v reakci pro agenturu Bloomberg varoval, že Washington se zjevně snaží přimět jeho zemi ke kapitulaci, přesto však nadále usiluje o spojenectví se Spojenými státy.
Vážné obavy vzbudila také nedávná omezení přístupu ukrajinských sil ke strategickému vojenskému systému Starshield, za nímž stojí společnost Elona Muska. Zákonodárci v čele s kongresmanem Brianem Fitzpatrickem požadují na vládních místech vysvětlení a hrozí přísnými rozpočtovými škrty vůči odpovědným institucím. Fitzpatrick označil celou situaci za naprosto nepřijatelnou a varoval před konkrétními důsledky pro vládní agendu.
Někteří republikánští senátoři, jako například Bill Cassidy či senátorka Darline Grahamová, rovněž vyjádřili hluboké znepokojení nad aktuálním směřováním americké politiky vůči Moskvě. Podle jejich slov by Spojené státy měly vyvíjet maximální tlak na Kreml namísto ústupků, které poškozují důvěryhodnost země. Rostoucí odpor uvnitř vládní strany tak naznačuje, že prosazování dalších prezidentských priorit bude pro administrativu v Kongresu velmi složité.
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Zdroj: Libor Novák