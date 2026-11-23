Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) uvedla, že její námořní drony v neděli zničily ruskou korvetu Merkury v přístavu Benghází v Libyi a na moři u libyjského pobřeží zasáhly nákladní loď Angara, přičemž k útokům zveřejnila obrazový materiál. Východolibyjská vláda uvedla, že válečná loď v přístavu zakotvila k doplnění paliva a zásob na základě vojenské dohody s Ruskem a že probíhá vyšetřování, zatímco její námořnictvo potvrdilo útok na obchodní plavidlo severně od Benghází.
Podle SBU narazilo do obou plavidel a vybuchlo sedm námořních dronů naplněných výbušninami, které byly dopraveny a vypuštěny z takzvané mateřské lodi. Služba uvedla, že korveta Merkury, která vstoupila do ruských služeb v roce 2023 a v roce 2024 se připojila ke středomořské eskadře, se potopila u svého kotviště i s vrtulníkem Ka-27 na palubě. SBU prohlásila, že ukrajinské obranné síly tím znovu ukázaly, že ruská vojenská flotila a její logistické sítě nemají bezpečné trasy ani daleko za Černým mořem.
Východolibyjská vláda, která je jednou ze dvou soupeřících správ v zemi, uvedla v prohlášení převzatém státní tiskovou agenturou LANA, že Merkury připlula do Benghází doplnit zásoby a palivo na základě dohody o vojenské spolupráci s Ruskem. Podle tohoto prohlášení je situace pod kontrolou, probíhá vyšetřování a přístav i okolní vody jsou zajištěny.
Námořnictvo východní správy potvrdilo noční útok bezposádkových plavidel na obchodní loď severně od Benghází a nasazení záchranných týmů, přičemž ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že námořníci utrpěli lehká zranění a jsou ve stabilizovaném stavu. Část libyjských médií informovala, že v přístavu Benghází zasáhl vzdušný dron třetí loď, íránské plavidlo Alvan, ale list Kyiv Post tuto zprávu nepotvrdil.
Sestříhané video zveřejněné spolu s prohlášením SBU zachycuje námořní drony blížící se k oběma plavidlům. V jednom záběru vplouvá dron do přístavu Benghází, míjí vlnolam a naráží do boku zakotvené lodi, načež následuje silný výbuch na nábřeží. V dalším záběru narážejí dva drony po sobě do zádě nákladní lodi. Ozbrojené síly Ukrajiny v neděli večer zveřejnily satelitní snímky společnosti Vantor, které podle podkladů ukazují plavidlo podobné korvetě Merkury potopené zádí v mělké vodě u požárem poškozeného mola.
Část záznamů pořídil průzkumný dron Bayraktar turecké výroby, který používají jak ukrajinské letectvo, tak západolibyjská vláda. Ani ukrajinští, ani libyjští představitelé neuvedli, komu tento bezpilotní stroj patřil.
Plavidlo Angara je sankcionovaná loď na suchý náklad, dlouhodobě spojovaná s ruským námořnictvem a využívaná k podpoře ruské vojenské logistiky do Sýrie a nověji i do Libye. Údery u Libye následovaly den poté, co drony v Baltském moři mezi Estonskem a Finskem zasáhly sankcionovanou nákladní loď Sparta II provozovanou ruským státem, přičemž finská vláda uvedla, že za útokem pravděpodobně stojí ukrajinská armáda. Posádka tehdy loď opustila a ruský remorkér ji podle finské pohraniční stráže vlekl směrem k ruským vodám.
Příslušníci ruské žoldnéřské skupiny Africa Corps podporované státem obviňují Ukrajinu z vysílání poradců a bojovníků proti nim v Súdánu, Mali, Nigeru a Libyi, což bývá potvrzováno jen zřídka. V roce 2023 získal list Kyiv Post video, na němž ukrajinské komando přepadá ruské žoldnéře v Súdánu.
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Zdroj: Libor Novák