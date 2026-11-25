Ukrajina nadále útočí na ruské ropné rafinerie navzdory žádostem amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby s těmito údery přestala, uvedl v úterý ruský prezident Vladimir Putin a přislíbil odvetu. Kyjev přitom dříve deklaroval, že cílení na ruské energetické objekty neukončí, dokud totéž neučiní Moskva.
Putin v úterý podle France24 prohlásil, že Rusko na pokračující ukrajinské útoky na své ropné rafinerie nevyhnutelně zareaguje, a dodal, že chce, aby vláda projednala další bezpečnostní opatření pro energetická zařízení. Ruský vůdce zároveň poukázal na to, že americký prezident Donald Trump výslovně požádal Ukrajinu, aby útoky na ruské rafinerie zastavila.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X reagoval tím, že Putin může útoky na rafinerie ukončit tím, že zastaví čtyři a půl roku trvající válku. Sybiha napsal, že pokud se Putinovi nelíbí ukrajinské údery na jeho ropné rafinerie, může nařídit konec války, a stejným způsobem může postupovat, pokud nechce, aby byla zasažena jeho vojenská plavidla.
Ruský útok v ukrajinském Záporoží podle představitelů zabil dva lidi a zranil dvaadvacet dalších. Polské ozbrojené síly mezitím oznámily, že ruský dron krátce narušil polský vzdušný prostor.
Ruské ministerstvo dopravy uvedlo, že plavidlo Sparta II zasažené dronem bylo odtaženo do přístavu v Petrohradu. Ukrajina zároveň trvá na tom, že útok na ruské lodě v Libyi byl sebeobranou a prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil v nich pokračovat.
Při nedělní akci sedmi bezpilotních hladinových plavidel ukrajinské výroby byla v přístavu Benghází potopena ruská korveta Merkurij a u libyjského pobřeží zasažena sankcionovaná nákladní loď Angara. Zelenskyj uvedl, že zásah oslabí schopnost Moskvy přiživovat konflikty a nestabilitu i mimo Ukrajinu.
Ve večerním projevu Zelenskyj poděkoval ukrajinským silám za provedení mimořádně složité operace ve Středozemním moři a zdůraznil, že šlo o zcela oprávněný zásah proti nepřátelským plavidlům. Podle prezidenta Rusko využívalo obě lodě pro válku, přičemž nákladní plavidlo převáželo zbraně a už je nepřepravuje, zatímco korveta leží na mořském dně. Zelenskyj zároveň ocenil Bezpečnostní službu Ukrajiny a další jednotky obranných sil a dodal, že bez těchto lodí v daných vodách bude pro Moskvu obtížnější vyvolávat nestabilitu v regionu.
Ukrajinský ministr obrany Jevhen Chmara v pondělí v Berlíně novinářům řekl, že rostoucí vojenské schopnosti země souvisejí se snahou přivést Rusko k jednacímu stolu. Chmara prohlásil, že Ukrajina potřebuje mír, kterého lze podle přesvědčení Kyjeva dosáhnout pouze skrze sílu, a že vedení země udělá vše pro uzavření dohod. Bezpečnostní služba Ukrajiny v pondělí potvrdila odpovědnost za potopení korvety Merkurij v Benghází a za zásah sankcionované lodě Angara, která podle ukrajinských úřadů patřila k takzvané stínové flotile a převážela zbraně, přičemž rozsah jejího poškození zůstává nejasný.
Korveta Merkurij zařazená do služby v roce 2023 patřila k nejmodernějším ruským válečným lodím a ke středomořskému uskupení se připojila v roce 2024. Plavidlo, jehož cena se odhaduje až na tři sta padesát milionů dolarů a které mělo symbolický význam i pro ruského prezidenta Vladimira Putina, se podle Bezpečnostní služby Ukrajiny nepodařilo uchránit a na jeho palubě byl zničen také vojenský vrtulník Ka-27. Zásah se odehrál zhruba sedmnáct set kilometrů od jižního pobřeží Ukrajiny a podle ukrajinské tajné služby ukázal, že ruské válečné loďstvo ani jeho logistické sítě nemají bezpečné trasy ani daleko za Černým mořem.
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Zdroj: Libor Novák