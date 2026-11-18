Ukrajinským ozbrojeným silám se podařilo provést úspěšný útok na Krymský most, při němž se zhroutila část silničního oblouku. Operace proběhla bez využití satelitního systému Starlink či jeho vojenské verze Starshield, protože ukrajinští vojenští specialisté vyvinuli vlastní domácí komunikační systém. Podle vyjádření příslušníka ukrajinských sil pro Kyiv Post byl tento krok promyšleným symbolickým gestem před nadcházejícím setkáním světových lídrů v Číně.
Úder na strategicky důležitou stavbu měl za cíl nejen narušit klíčovou zásobovací trasu ruské armády, ale také ukázat zranitelnost režimu Vladimira Putina. Načasování akce těsně před summitem, na němž se měli setkat Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching, mělo podle ukrajinského důstojníka demonstrovat, že ruský prezident zdaleka není tak silný, jak tvrdí. Most otevřený v roce 2018 tak opět utrpěl vážné škody.
Samotné operaci předcházely komplikace způsobené nedávnými výpadky a omezeními satelitní sítě Starshield, které v říjnu a listopadu zasáhly ukrajinské operace. Omezení rychlosti připojení terminálů provázela bezpilotní mise i průzkumné lety, přičemž selhání u interceptorů určených proti íránským dronům Šáhid v listopadu prudce vzrostla. Přestože společnost SpaceX popřela jakékoliv změny ve službě, Kyjev musel hledat nezávislá technologická řešení.
Využití domácího komunikačního systému umožnilo ukrajinským jednotkám navádět střely na cíle s vysokou přesností bez závislosti na americké síti. Vojáci použili drony k přenosu rádiových signálů a živého obrazu přímo do střelných systémů, čímž obešli technická omezení. Podle vyjádření ukrajinského důstojníka tak mise prokázala schopnost země vyvíjet vlastní spolehlivé spojení navzdory snahám o ochromení komunikace.
Zatímco ukrajinská strana zdůrazňovala vlastní technologický úspěch, ruští vojenští blogeři interpretovali událost odlišně a ze zásahu obvinili západní podporu. Kanál The Russian Engineer na platformě Telegram tvrdil, že útoky proběhly s neuvěřitelnou přesností a rychlostí díky bezchybně fungujícímu spojení. Podle jejich tvrzení k tomu přispělo i údajné monitorování ruské protivzdušné obrany průzkumnými letouny NATO.
Při samotném útoku využily ukrajinské síly taktiku vícero vln, kdy první drony zaměstnaly ruskou obranu a další posloužily jako komunikační relé pro navádění raket. Výsledkem byl kolaps 227 metrů dlouhé části silničního oblouku, která se zřítila do Kertčského průlivu. Závažnost poškození znamená pro ruskou stranu obrovské logistické problémy při zásobování okupovaného poloostrova.
Odborníci na stavební inženýrství upozorňují, že oprava poškozené struktury může být pro Rusko mnohem náročnější než původní výstavba mostu. Profesor Colin Caprani z australské Monashovy univerzity uvedl, že hlavní rozpětí utrpělo katastrofální škody. Tyto škody si před novou rekonstrukcí vyžádají kompletní demolici zbývajících narušených částí.
Pro ukrajinskou armádu šlo již o třetí úspěšný útok na tuto symbolickou stavbu od začátku plnohodnotné ruské invaze. Po dřívějším výbuchu nákladního auta v roce 2022 a nasazení námořních dronů o rok později zasáhly v červnu 2025 výbušniny podmořské pilíře mostu. Současný zásah tak potvrdil pokračující snahu Kyjeva o oslabení ruských vojenských pozic na jihu země.
Související
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
BBC: Putinova izolace končí. Účastí na čínském summitu se po pěti letech od začátku války vrátil na globální scénu
před 2 hodinami
Soud odhalil ze strany okrskových komisí na Žďársku řadu pochybení. Senátní volby se zopakují
před 3 hodinami
EU oficiálně představila návrh půjčky Ukrajině ve výši 45 miliard eur
před 4 hodinami
Ukrajina ukázala Muskovi, že se bez něj obejde. Při útoku na Krymský most použila místo Starlinku vlastní systém
před 5 hodinami
EU chystá půjčku Ukrajině v hodnotě 45 miliard eur. Splácet ji bude Rusko
před 5 hodinami
Trump se poprvé v historii setkal najednou se Si Ťin-pchingem a Putinem
před 6 hodinami
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
před 7 hodinami
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
před 7 hodinami
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
před 8 hodinami
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
před 9 hodinami
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
před 9 hodinami
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
před 10 hodinami
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
před 11 hodinami
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
před 12 hodinami
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
před 13 hodinami
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
včera
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
včera
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
včera
Babiš vynechal 17. listopad. Byl v Izraeli a řekl, o čem jednal s Netanjahuem
včera
Nenechme si ukrást 17. listopad, vyzval kritický Motorista Turek
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) není jediným představitelem své strany, který se kriticky vyjádřil k oslavám 17. listopadu na Národní třídě. O svůj názor se podělil také Filip Turek. Občany vyzval, aby si listopadový svátek nenechali ukrást aktivisty.
Zdroj: Jan Hrabě