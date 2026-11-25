Ukrajinská armáda zveřejnila podrobnosti o škodách způsobených při nočních úderech ze středy na čtvrtek na dvou velkých ruských ropných rafineriích v Samarské oblasti a potvrdila zasažení pěti letadel na vojenském letišti Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti.
Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že na základně Savaslejka byly zasaženy tři stíhačky MiG-31 a dva stíhací bombardéry Su-34. Ministerstvo obrany zároveň popsalo poškození zpracovatelských jednotek a zásobníků v rafineriích Kujbyšev a Syzraň, které obě patří ropnému koncernu Rosněfť.
V rafinerii Kujbyšev ukrajinské síly podle ministerstva obrany zasáhly jednotky primárního zpracování ropy AVT-4 a AVT-5, jednotku katalytického reformování a dva zásobníky, přičemž v areálu vypukl požár. V rafinerii Syzraň naznačují předběžná hodnocení poškození jednotek primárního zpracování ropy, odsiřování, katalytického reformování, hydrogenace a izomerizace i dvou zásobníků a v podniku rovněž vypukl rozsáhlý požár.
Obě rafinerie náleží ruské společnosti Rosněfť a jejich společná roční zpracovatelská kapacita přesahuje patnáct milionů metrických tun ropy. Podle ministerstva obrany byla syzraňská rafinerie napadena nejméně desetkrát od srpna 2025, zatímco zařízení v Kujbyševu bylo zasaženo pětkrát. Po předchozích ukrajinských úderech v září 2026 oba závody přerušily provoz a prošly dvouměsíčními opravami.
Noční úder se odehrává v době stupňované ukrajinské kampaně proti ruské ropné infrastruktuře. Od začátku listopadu zasáhly ukrajinské ozbrojené síly šestnáct ruských rafinerií, což některé z nich donutilo přerušit provoz a jiné omezit výrobu. Podle zdrojů z odvětví, na něž se odvolává agentura Reuters, klesly objemy zpracování ropy v Rusku během prvních tří listopadových týdnů o pětačtyřicet procent.
Vzhledem k tomu, že velká část západní rafinerské infrastruktury v Rusku čelí opakovaným útokům, vyzval prezident Vladimir Putin ropné společnosti, aby rozšířily zpracovatelské kapacity na Sibiři a na Dálném východě. Letiště Savaslejka v Nižněnovgorodské oblasti hostí letouny MiG-31K schopné nést aeroballistické střely Kindžal, které Rusko pravidelně používá k útokům na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu.
Podle předběžných informací generálního štábu byly při operaci zasaženy tři letouny MiG-31 a dva stíhací bombardéry Su-34. Generální štáb uvedl, že poškozené letouny nebudou po určitou dobu schopny létat, přičemž rozsah škod se stále vyhodnocuje.
Ukrajinské síly zaútočily na toto letiště už při několika dřívějších akcích. V srpnu 2024 zasáhly drony ukrajinské vojenské rozvědky Savaslejku dvakrát, přičemž úder z 13. srpna podle zdroje z ukrajinské rozvědky zasáhl sklad paliv a maziv a poškodil letoun MiG-31K/I a následný útok ze 16. srpna zničil jeden letoun MiG-31K/I a dva transportní letouny Il-76 a poškodil zhruba pět dalších letadel, pravděpodobně včetně strojů MiG-31. Ukrajina letiště znovu zasáhla 9. června 2025, kdy generální štáb potvrdil zasažení dvou ruských letadel, předběžně označovaných za MiG-31 a buď Su-30, nebo Su-34.
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Zdroj: Lucie Podzimková