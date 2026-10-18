Ukrajinci při masivním útoku na Rusko cílili na kritická místa

Lucie Podzimková

18. října 2026 11:30

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Ukrajinská armáda podnikla rozsáhlý útok na Petrohrad a jeho bezprostřední okolí. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Podle záběrů ze sociálních sítí se ukrajinským dronům podařilo způsobit rozsáhlé škody. Rusové zároveň pokračovali ve vlastních úderech na Ukrajině. 

Jedním z cílů útoku byl ropný terminál v Petrohradu. Podle místního gubernátora Alexandra Beglova byla ve čtyřech městských obvodech zasažena i civilní infrastruktura. Nikomu se údajně nic nestalo. Technologická firma VK potvrdila, že ukrajinské drony útočily na její datacentrum. 

Kvůli útoku bylo dočasně mimo provoz petrohradské mezinárodní letiště Pulkovo. Ruská protivzdušná obrana zneškodnila přes 120 bezpilotních strojů. 

Rusové zároveň pokračovali v úderech na ukrajinskou energetiku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského došlo v noci k útokům na rozvodny ve čtyřech regionech, takže desítky tisíc domácností jsou momentálně bez dodávek elektřiny. Při útocích na obytné budovy na Ukrajině zemřeli dva lidé a dalších 12 osob utrpělo zranění. 

Ke vzájemným útokům dochází v napjaté atmosféře způsobené rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu se s Moskvou dohodl na zajištění dodávek nafty a zároveň zablokoval část nových protiruských sankcí, které měly vstoupit v platnost právě dnes. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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