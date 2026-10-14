Ukrajinští vojáci na frontě se neočekávaně potýkají s omezením přístupu k satelitnímu internetu Starlink, což přímo souvisí s rostoucím tlakem americké administrativy na Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na ruský ropný průmysl.
Výpadek terminálů, které spravuje společnost SpaceX, vedl ke kolapsu několika bojových misí v době, kdy Rusko zahájilo masivní raketové útoky bez obvyklého předchozího varování ze strany Spojených států.
Podle vojenských poradců a expertů zasáhlo omezení především mobilní terminály pohybující se vysokou rychlostí, které ukrajinská armáda využívá k navigaci dronů a řízení operací za frontovou linií. Statické terminály sice prozatím zůstávají funkční, avšak cílené snížení rychlosti a výpadky připojení jasně ukazují na politicky motivovaný zásah spojený s aktuálním napětím ve vzájemných vztazích.
Současně s těmito komunikačními problémy čelí Ukrajina vlnám ruských balistických raket a dronů, aniž by od amerických partnerů obdržela včasné varování před hrozícími útočnými údery. Přestože prezident Donald Trump popírá, že by USA zcela přerušily sdílení zpravodajských informací, ukrajinští představitelé potvrdili, že obdrželi varování před možným omezením této podpory.
Ruské ozbrojené síly využily situace k provedení rozsáhlého úderu na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, při němž desítky raket a bezpilotních strojů zasáhly Kyjev, Charkov a klíčové rozvodny. Zasažená zařízení zanechala statisíce domácností bez dodávek proudu, přičemž ukrajinské vedení označilo tyto útoky za demonstrativní selhání snah o diplomatické urovnání konfliktu.
Eskalace napětí kolem energetických útoků, omezování klíčových komunikačních technologií a rostoucí neshody mezi spojenci tak představují pro ukrajinské obránce mimořádně vážnou zkoušku. Zatímco Washington trvá na ochraně globálních dodávek paliv, na samotné frontové linii se prohlubují operační potíže, které přímo ohrožují obranyschopnost země.
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Zdroj: Libor Novák