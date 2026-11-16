Ukrajinské síly provedly v noci rozsáhlý útok na Krymský most

Ukrajinské síly provedly v noci útok na Krymský most, což si vynutilo jeho uzavření a zpoždění čtyř vlakových spojů směřujících na okupovaný poloostrov. Ruské úřady přerušily dopravu na této strategické tepně v brzkých ranních hodinách a na místo vyslaly operační štáb. Útok proběhl v rámci rozsáhlé noční vlnové dronové ofenzivy, kterou Rusko zaznamenalo napříč několika regiony.
Ruské ministerstvo obrany ve své zprávě uvedlo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila celkem 1 336 ukrajinských dronů pevného křídla. Tyto stroje měly být sestřeleny nad sedmnácti ruskými regiony, okupovaným Krymem a vodami Černého a Azovského moře. Tato deklarovaná bilance představuje jeden z největších hlášených dronových útoků od začátku plnohodnotné ruské invaze.
Šéf krymské správy instalovaný Ruskem Sergej Aksjonov potvrdil, že most čelil úderu, a oznámil omezení dopravy přibližně do poledne. Podle informací z telegramového kanálu věnovaného provozu na přechodu byla doprava zastavena ve 2:22 moskevského času. Ukrajinský monitorovací projekt Krymský vítr s odvoláním na místní obyvatele hlásil výbuchy a výskyt dronů s proudovým pohonem v Kerči.
Souběžně s útokem na most zasáhly ukrajinské bezpilotní prostředky také ropný sklad a stanici pro distribuci plynu v ruském městě Azov v Rostovské oblasti. V důsledku těchto úderů vypukly požáry na obou zařízeních a zranění utrpěli tři muži, jak potvrdily regionální úřady. Drony cílily rovněž na průmyslová zařízení v Krasnodarském kraji a v Jaroslavské oblasti.
Uzavření mostu vedlо ke zpoždění čtyř osobních vlaků provozovaných společností Grand Service Express, která zajišťuje železniční spojení na poloostrov. Dotčené vlaky zahrnují dva spoje z Moskvy a po jednom z Adleru a Petrohradu. Zpoždění těchto spojů se pohybují v rozmezí od dvou do čtyř a půl hodiny.
Kerčský most se od začátku ruské invaze v roce 2022 stal terčem útoků již třikrát. První útok se odehrál 8. října 2022, kdy na mostě explodoval nákladní automobil plný výbušnin, což způsobilo zřícení částí vozovky a vznícení palivového vlaku. Druhý úder následoval 17. července 2023, kdy Ukrajina využila námořní drony Sea Baby v rámci společné operace Služby bezpečnosti Ukrajiny a ukrajinského námořnictva.
Třetí útok na strategický přechod proběhl 3. června 2025, kdy ukrajinská tajná služba odpálila výbušniny umístěné pod vodními podpůrnými strukturami mostu. Operace si vyžádala měsíce příprav a zahrnovala použití více než 1,1 tuny výbušnin v ekvivalentu TNT. Těmito akcemi Ukrajina dlouhodobě narušuje logistické trasy spojující Ruskou federaci s okupovaným Krymem.
Ukrajinská kampaň proti ruské energetické infrastruktuře se nadále zaměřuje na rafinérie, ropné sklady a zařízení pro distribuci paliv. Ruské úřady a ministerstvo obrany se k celkové situaci staví prostřednictvím hlášení o odvrácených útocích a koordinace záchranných prací na zasažených místech. Samotný provoz na dopravních tepnách zůstává po nočních incidentech pod stálým dohledem příslušných struktur.
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Zdroj: Jan Hrabě