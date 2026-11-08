USA nabízejí dvacet milionů dolarů za informace o íránském jaderném programu

Spojené státy nabízejí odměnu až dvacet milionů dolarů za informace týkající se íránského jaderného programu, a to navzdory opakovaným tvrzením prezidenta Donalda Trumpa, že klíčové íránské kapacity byly zcela zničeny. Program Rewards for Justice, spadající pod americké ministerstvo zahraničních věcí, takovým krokem signalizuje přetrvávající obavy Washingtonu ohledně reálného stavu íránského vývoje.
Finanční odměna je určena pro informátory, kteří poskytnou užitečné poznatky o íránských jaderných zařízeních, potřebném vybavení či souvisejícím personálu, přičemž vládní program v případě potřeby nabízí také možnost relokace. Toto rozhodnutí však podle CNN kontrastuje s prohlášeními hlavy státu, která během loňského dvanáctidenního konfliktu i v průběhu letošního roku opakovaně prohlašovala, že íránská jaderná hrozba byla zcela eliminována.
Prezident Trump v uplynulých dnech novinářům zopakoval, že bez amerických zásahů by dnes Izrael neexistoval, a čelil přitom kritice médií za zpochybňování reálného stavu íránských zařízení. Současné kroky americké diplomacie a nezávislé posudky nicméně potvrzují, že mezinárodní společenství má nadále vážné pochybnosti o tom, zda se íránský jaderný program podařilo zcela zastavit.
Hlavním argumentem pro pokračující ostražitost jsou dřívější zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle nichž Teherán obohacoval uran až na šedesátiprocentní čistotu. Tento stupeň obohacení se nachází jen v těsné technické blízkosti devadesátiprocentní hranice nezbytné pro výrobu jaderné zbraně, což z Íránu činí jediný stát bez jaderného arzenálu produkující materiál o takové koncentraci.
Agentura v této souvislosti rovněž upozornila na ztrátu kontinuity znalostí ohledně íránské produkce a zásob klíčových komponentů, jako jsou centrifugy, a to kvůli nedostatečné spolupráci tamního režimu s mezinárodními inspektory. Zabránit Íránu v získání jaderné zbraně přitom zůstává jedním z hlavních cílů probíhajícího konfliktu, v jehož rámci Washington i Izrael opakovaně útočili na podezřelé lokality.
Americký prezident v nedávných vyjádřeních zmínil, že Spojené státy budou možná muset zaměřit své úsilí na takzvanou horu Pickaxe Mountain. Podle izraelských zpravodajských zpráv se jedná o utajené podzemní zařízení, v němž má Teherán uchovávat část svých zásob obohaceného uranu a pokročilé obohacovací centrifugy.
Íránská strana na tato slova a hrozby reagovala varováním, že jakýkoliv další útok na její jaderná zařízení bude považován za rozšíření ozbrojeného konfliktu v regionu. Teherán nadále trvá na tom, že má plné právo na vývoj jaderné energie pro mírové účely a obohacování uranu vnímá jako nedotknutelnou otázku národní suverenity.
Mezinárodní zprostředkovatelé se sice nadále pokoušejí vyjednat dohodu mezi oběma stranami, avšak obě strany odmítají ustoupit ze svých klíčových červených linií. Napětí v regionu nepolevuje ani na vojenské úrovni, o čemž svědčí nedávné noční údery, které americký prezident označil za menší akce.
Americké velení CENTCOM navíc v rámci širší snahy o omezení íránských schopností zřídilo speciální úkolovou taktickou jednotku, jejímž úkolem je blokovat pozemní trasy využívané k přepravě pokročilých zbraní a materiálů. Již dříve zavedená námořní blokáda současně slouží k odříznutí íránského ropného průmyslu od mezinárodních trhů.
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Zdroj: Libor Novák