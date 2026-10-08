USA před kongresovými volbami nepodniknou žádný úder proti Íránu, oznámil Trump

Libor Novák

8. října 2026 19:30

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Spojené státy neplánují provést žádný vojenský úder proti Íránu před nadcházejícími kongresovými volbami. Volby jsou naplánovány na třetího listopadu a prezidentovo vyjádření přichází v reakci na nedávné zprávy médií, které informovaly o přípravě Bílého domu na případné nové útoky. Trump své stanovisko zveřejnil na sociální síti Truth Social s tím, že jeho administrativa v současnosti vede s Teheránem produktivní rozhovory.

Hlavním cílem amerického úsilí zůstává podle vyjádření šéfa Bílého domu snaha zajistit, aby Írán nezískal jadernou zbraň. Ačkoliv prezident vyloučil vojenské akce v období před volbami, zdůraznil současně nutnost zachování trvalého hospodářského tlaku. V platnosti tak i nadále zůstává námořní blokáda íránských přístavů. Zástupci americké administrativy se k tomuto přístupu kloní již několik měsíců, ačkoliv ekonomické sankce zatím vedly k jen malému pokroku při snaze přimět íránské představitele k oficiálním jednáním.

V rámci pokračujícího hospodářského tlaku oznámilo americké ministerstvo financí uvalení dalších sankcí zaměřených na sedmnáct námořních plavidel. Tato plavidla byla podle vyšetřovatelů součástí takzvané stínové flotily, kterou Teherán využíval k obcházení stávajících amerických restrikcí a celosvětové přepravě ropy. Lodě sloužily především k dopravení milionů barelů ropy a dalších petrochemických produktů do zemí v oblastech jižní a východní Asie.

Americké ministerstvo financí ve svém oficiálním prohlášení uvedlo, že se novými opatřeními zaměřuje na jakékoliv zdroje nezákonných příjmů íránského režimu i na schémata sloužící k obcházení sankcí a přesunu finančních prostředků. Zveřejněný krok navazuje na dřívější opatření Washingtonu, jejichž cílem je narušit schopnost Teheránu financovat své aktivity prostřednictvím nelegálního obchodu s energetickými surovinami.

Oznámené rozhodnutí odložit případné vojenské kroky odpovídá dřívějším informacím vysokých amerických představitelů. Ti již dříve uvedli, že v rámci americké administrativy panuje široká shoda na odložení dalších vojenských akcí až na dobu po skončení listopadových voleb, přičemž samotný prezident tento postoj v minulosti již několikrát veřejně naznačil. Do konání kongresových voleb ve Spojených státech zbývá v současnosti dvacet šest dní.

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