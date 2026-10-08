USA před kongresovými volbami nepodniknou žádný úder proti Íránu, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Spojené státy neplánují provést žádný vojenský úder proti Íránu před nadcházejícími kongresovými volbami. Volby jsou naplánovány na třetího listopadu a prezidentovo vyjádření přichází v reakci na nedávné zprávy médií, které informovaly o přípravě Bílého domu na případné nové útoky. Trump své stanovisko zveřejnil na sociální síti Truth Social s tím, že jeho administrativa v současnosti vede s Teheránem produktivní rozhovory.
Hlavním cílem amerického úsilí zůstává podle vyjádření šéfa Bílého domu snaha zajistit, aby Írán nezískal jadernou zbraň. Ačkoliv prezident vyloučil vojenské akce v období před volbami, zdůraznil současně nutnost zachování trvalého hospodářského tlaku. V platnosti tak i nadále zůstává námořní blokáda íránských přístavů. Zástupci americké administrativy se k tomuto přístupu kloní již několik měsíců, ačkoliv ekonomické sankce zatím vedly k jen malému pokroku při snaze přimět íránské představitele k oficiálním jednáním.
V rámci pokračujícího hospodářského tlaku oznámilo americké ministerstvo financí uvalení dalších sankcí zaměřených na sedmnáct námořních plavidel. Tato plavidla byla podle vyšetřovatelů součástí takzvané stínové flotily, kterou Teherán využíval k obcházení stávajících amerických restrikcí a celosvětové přepravě ropy. Lodě sloužily především k dopravení milionů barelů ropy a dalších petrochemických produktů do zemí v oblastech jižní a východní Asie.
Americké ministerstvo financí ve svém oficiálním prohlášení uvedlo, že se novými opatřeními zaměřuje na jakékoliv zdroje nezákonných příjmů íránského režimu i na schémata sloužící k obcházení sankcí a přesunu finančních prostředků. Zveřejněný krok navazuje na dřívější opatření Washingtonu, jejichž cílem je narušit schopnost Teheránu financovat své aktivity prostřednictvím nelegálního obchodu s energetickými surovinami.
Oznámené rozhodnutí odložit případné vojenské kroky odpovídá dřívějším informacím vysokých amerických představitelů. Ti již dříve uvedli, že v rámci americké administrativy panuje široká shoda na odložení dalších vojenských akcí až na dobu po skončení listopadových voleb, přičemž samotný prezident tento postoj v minulosti již několikrát veřejně naznačil. Do konání kongresových voleb ve Spojených státech zbývá v současnosti dvacet šest dní.
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