Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých

V historickém Rynku Głównym v Krakově neznámý útočník najel automobilem do pěší zóny a zahájil palbu do náhodných kolemjdoucích. Podle oficiálních informací policie si tato krvavá střelba vyžádala pět lidských životů a zranila desítky dalších osob. Na místě okamžitě zasahovaly desítky příslušníků bezpečnostních složek, záchranáři i hasiči.
Incident se odehrál přibližně v patnáct hodin v bezprostřední blízkosti chrámu Panny Marie. Vozidlo podle svědků a vyšetřovatelů vjelo na náměstí od ulice Sławkowské a řidič začal bez varování pálit po lidech. Celé okolí náměstí se rázem proměnilo v nebezpečnou zónu a bezpečnostní složky vyzvaly veřejnost, aby se této lokalitě vyhýbala.
Ozbrojený pachatel byl během zásahu zneškodněn a postřelen zasahujícími policisty. Zraněný útočník byl pole polských médií posléze v doprovodu eskorty transportován do nemocnice k ošetření. Mezi zraněnými osobami jsou podle hlášení policie také příslušníci policejního sboru, kteří zasahovali na místě činu.
Záchranářské týmy na místě ošetřovaly více než deset zraněných lidí, kteří utrpěli vážná zranění. K události byl povolán také vrtulník, který zajišťoval rychlý transport těch nejvážněji zraněných pacientů. Záchranáři koordinovali svou činnost s krizovými štáby a místními nemocnicemi, které byly uvedeny do pohotovosti.
Premiér Donald Tusk reagoval na tragické události v Krakově a celou věc označil za vážný incident. Předseda vlády uvedl, že je o vývoji situace nepřetržitě informován a že bezpečnostní složky důkladně vyšetřují veškeré okolnosti útoku. Vláda poskytuje plnou součinnost při rozkrývání pozadí této tragédie.
Do metropole Malopolského vojvodství se okamžitě vydal ministr vnitra a správy Marcin Kierwiński. Mluvčí ministerstva Karolina Gałecka potvrdila, že šéf resortu je na cestě do Krakova, aby osobně dohlížel na koordinaci krizových složek. Ministerstvo vnitra slíbilo poskytnout veřejnosti další podrobnosti, jakmile to vyšetřování dovolí.
K tragickým událostem v Polsku se vyjádřil také americký velvyslanec v zemi Tom Rose. Ve svém prohlášení uvedl, že Spojené státy stojí v této temné hodině pevně po boku Polska a obyvatel Krakova.
Policie a státní zastupitelství nyní shromažďují veškeré dostupné stopy a výslechy svědků. Prověřuje se motiv činu a veškeré okolnosti spojené s tímto ozbrojeným napadením. Vyšetřovatelé také zajišťují kamerové záznamy z okolních objektů.
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Zdroj: Libor Novák