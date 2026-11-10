V Abú Dhabí začaly mírové rozhovory o válce na Ukrajině

Evropští zástupci, Spojené státy a Ukrajina se na úvod mírových rozhovorů v Abú Dhabí dohodli na přezkoumání celkové bezpečnostní architektury kontinentu. Hlavním cílem tohoto kroku je minimalizovat napětí mezi Ruskem a spojenci v Severoatlantické alianci a zároveň zajistit dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny po skončení probíhajícího válečného konfliktu.
Podle téměř totožných prohlášení amerického zmocněnce Steva Witkoffa a Evropské rady je naprosto zásadní adresovat poválečné bezpečnostní obavy a snížit riziko vzniku dalších ozbrojených konfliktů v regionu. Společným záměrem zúčastněných stran je vyvinout praktický a vzájemně se doplňující bezpečnostní rámec, který podpoří dosažení trvalé a vyjednané dohody.
Úternímu setkání s ruskou delegací předcházela přípravná jednání v Abú Dhabí, jichž se účastnily evropské mocnosti, Ukrajina a americký vyjednávací tým. Podle zúčastněných úředníků proběhla tato první setkání v konstruktivní atmosféře a zaměřila se na to, jakým způsobem navázat na již existující evropské instituce a dohody po ukončení války.
Otázka budoucí podoby evropské bezpečnosti vyvolává mezi evropskými vládami značnou citlivost kvůli obavám, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa může radikálně omezit vojenskou podporu regionu. Washington dlouhodobě kritizuje evropské státy za nedostatečné investice do vlastní obrany a pod americkým tlakem se spojenci zavázali zvýšit výdaje na obranu na pět procent HDP do roku 2035.
Rusko na druhou stranu dlouhodobě požaduje, aby mělo slovo při omezování aktivit NATO v Evropě, a opakovaně trvá na tom, že se Ukrajina nesmí stát členem aliance. Kyjev a jeho nejbližší spojenci však takový postoj doposud odmítali jako nepřijatelný požadavek pro ukončení bojů.
Kritickým bodem zůstává také samotná posloupnost jednotlivých kroků, tedy zda bude dohoda o širší evropské bezpečnosti pevnou součástí finální mírové smlouvy, nebo zda se bude řešit až v pozdější fázi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a někteří jeho klíčoví podporovatelé v minulosti opakovaně prohlašovali, že Rusko nemá právo vnutit si širší bezpečnostní uspořádání jako podmínku míru.
Současná jednání v Abú Dhabí znamenají první setkání vyjednavačů z Ukrajiny a Ruska za přítomnosti zástupců USA po celých devíti měsících. Američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff vedou americkou stranu a silně tlačí na to, aby Evropa získala své pevné místo u jednacího stolu a podílela se na řešení budoucí bezpečnosti.
Před samotným začátkem trilaterálních schůzek proběhla schůzka amerických a ukrajinských delegátů s představiteli Evropské komise, Evropské rady, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie a NATO. Účastníci se shodli na nutnosti vytvořit silné mechanismy pro řízení rizik a zabránění nebezpečné eskalaci, přičemž potvrdili, že silná Aliance zůstane i nadále středobodem euroatlantické kolektivní obrany.
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válka na Ukrajině , USA (Spojené státy americké) , Rusko , Ukrajina
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Zdroj: Jan Hrabě