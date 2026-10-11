V Polsku hrozí podle policie atentát na Tuska. Varšava aktivuje bezpečnostní složky a svolává krizové jednání

Polsko se ocitlo v bezprecedentní bezpečnostní pohotovosti poté, co policie obdržela informaci o plánovaném atentátu na předsedu vlády Donalda Tuska a vicepremiéra a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra a správy Karolina Gałecka s tím, že úřady na tuto hrozbu reagují okamžitými a ráznými kroky na nejvyšší možné úrovni.
Informace o připravovaném útoku na dva klíčové představitele polské vlády vyvolala okamžitou reakci vládních špiček. Ministr vnitra a správy Marcin Kierwiński společně s ministrem pověřeným koordinací speciálních službách Tomaszem Siemoniakem vydali přímý příkaz k zahájení nezbytných bezpečnostních prověrek a k aktivaci krizových mechanismů státu.
V reakci na tuto hrozbu bylo na nedělní dopoledne svoláno mimořádné zasedání v Centru antiterorismu Agentury pro vnitřní bezpečnost. Na této speciální uzavřené poradě se podle polského tisku sešli nejvyšší představitelé a experti z klíčových bezpečnostních složek podléhajících rezortu vnitra, aby situaci detailně analyzovali a nastavili odpovídající ochranná opatření.
Krizového jednání se zúčastnili zástupci polské policie, Služby ochrany státu a příslušníci Agentury pro vnitřní bezpečnost. Tyto ozbrojené a zpravodajské složky nyní úzce koordinují své kroky s cílem maximálně zabezpečit chráněné osoby a důkladně prověřit věrohodnost získaných poznatků o hrozícím nebezpečí.
Jacek Dobrzyński, mluvčí ministra koordinátora speciálních služeb, potvrdil probíhající schůzku pro tiskové agentury, avšak s ohledem na probíhající vyšetřování a citlivost celé záležitosti odmítl poskytnout jakékoliv bližší podrobnosti o samotném zdroji varování či detailech probíhajících policejních operací.
Bezpečnostní složky současně ujistily veřejnost, že situace je plně pod kontrolou a že v souvislosti s novými zjištěními byla přijata veškerá standardní i nadstandardní opatření k ochraně ústavních činitelů. Podrobné informace pro média mají být poskytnuty formou oficiálního briefingu v závislosti na dalším vývoji vyšetřování.
Obdobné hrozby namířené proti nejvyšším představitelům státu jsou v Polsku brány s maximální vážností, zejména vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci v regionu a nárůstu incidentů souvisejících s extremismem a hybridními hrozbami v posledních měsících, které dlouhodobě zatěžují polský státní aparát.
Opozice ani další političtí představitelé zatím detailněji nekomentovali probíhající bezpečnostní operaci, avšak událost okamžitě upoutala pozornost celostátních médií, která situaci ve Varšavě sledují v mimořádném režimu a přinášejí průběžné aktualizace z bezpečnostních složek.
Další vývoj kolem odvrácené hrozby a výsledky dopoledního krizového jednání bezpečnostních složek budou záviset na vyhodnocení všech zajištěných stop. Polské úřady jsou v maximální pohotovosti a slibují transparentní informování veřejnosti, jakmile to provozní a bezpečnostní podmínky umožní.
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Zdroj: Libor Novák