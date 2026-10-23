Vláda Netanjahua končí? Podle průzkumů ve volbách neobhájí pozici

Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění směřuje pravicová koalice izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ke ztrátě parlamentní většina v nadcházejících volbách. Volby do izraelského Knesetu se uskuteční již 27. října a rozhodnou o novém složení politické scény v zemi. Výsledky průzkumu agentury Agam Labs ve spolupráci s Hebrejskou univerzitou naznačují, že dosavadní vládní blok pravděpodobně neobhájí svou pozici.
Izraelský volební systém využívá poměrného zastoupení, přičemž strany musí získat alespoň 3,25 procenta hlasů, aby vstoupily do sto dvacetičlenného parlamentu. K získání vládní většiny je totiž potřeba obsadit nejméně 61 křesel, což politické strany nutí k vytváření koalic. Současná Netanjahuova vláda disponuje 60 křesly, zatímco opozice drží 59 mandátů a jedno křeslo zůstává nezařazené.
Předvolební průzkum mezi čtyřmi tisíci účastníků ukazuje, že pravicový blok zahrnující Netanjahuův Likud a stranu Šas získá pouze 52 až 54 mandátů. Samotný Likud by si měl pohoršit na 19 křesel a strana Šas by měla klesnout na šest získaných mandátů. Tyto projekce tak jasně ukazují na citelné oslabení dosavadní vládní sestavy.
Opoziční síly vedené stranou Jašar pod vedením Gadiho Eisenkota by měly v příštím Knesetu získat nejvíce křesel, konkrétně dvacet. Přestože liberální strany mohou slavit dílčí úspěch, souhrnně pravděpodobně nedosáhnou na potřebnou nadpoloviční většinu. Situace tak otevírá prostor pro složitá vyjednávání a hledání kompromisů po sečtení všech hlasů.
Odborníci upozorňují, že výsledek voleb povede k náročnému vyjednávacímu maratonu, protože žádný z hlavních bloků pravděpodobně nezajistí jasnou většinu. Mezi možné scénáře patří vytvoření koaliční vlády národní jednoty, alternativa podpořená arabskými stranami nebo vyhlášení dalších předčasných voleb. Skutečné politické drama tak vypukne hned den po uzavření volebních místností.
V Izraeli navíc platí přísný zákon zakazující zveřejňování předvolebních průzkumů od pátku před konáním voleb až do uzavření hlasovacích místností. Zákaz se vztahuje také na sociální sítě a přímou komunikaci s voliči.
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Zdroj: Libor Novák