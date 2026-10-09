Witkoff a Kushner se scházejí s ukrajinskými vyjednavači. Budou řešit možnosti, jak ukončit válku

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner se v pátek na Floridě scházejí s vysoce postavenými ukrajinskými vyjednavači a evropskými činiteli na dvoudenním jednání o nových návrzích k ukončení války na Ukrajině. Setkání v soukromém rezortu v Miami má za cíl formulovat sjednocený mírový plán ještě před nadcházející zimou a blížícími se americkými kongresovými volbami.
Rozhovory na Floridě navazují na předchozí zářijovou diplomatickou misi obou amerických emisarů do Kyjeva a Moskvy, během níž shromažďovali podklady od obou soupeřících stran. Před odletem do Miami se Witkoff a Kushner v Bílém domě setkali přímo s prezidentem Trumpem, ministrem financí Scottem Bessentem a zástupcem bezpečnostního poradce Mikem Needhamem, aby detailně koordinovali americkou vyjednávací strategii.
Ukrajinskou delegaci vedou klíčoví představitelé tamní politiky a bezpečnosti, mezi nimiž nechybí šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, předseda parlamentní frakce Sluha národa Davyd Arakhamia a první náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslytsja. Na pozvání Washingtonu se k jednacímu stolu připojují také bezpečnostní poradci z Velké Británie, Francie, Německa a zástupci Severoatlantické aliance i Evropské unie.
Ústředním tématem diskusí je možnost dojednání částečného příměří, jež by se zaměřilo na zastavení útoků na energetickou infrastrukturu a zajištění bezpečné námořní přepravy obilí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že Kyjev je o takovém kroku připraven jednat, zároveň však vyjádřil opatrnost ohledně skutečných záměrů Ruské federace, která o tento návrh zatím jeví jen minimální zájem.
Američtí i evropsičtí představitelé neskrývají obavy z nadcházejících měsíců, neboť pokračování intenzivních vzdušných úderů na energetickou síť by mohlo pro Ukrajinu znamenat mimořádně tvrdou zimu. Evropští partneři navíc poukazují na vysoké ceny energií a hospodářské dopady trvajícího konfliktu, což posiluje tlak na dosažení alespoň dílčí dohody o omezení bojových operací.
Představitelé Washingtonu vkládají do současného kola rozhovorů velké naděje a nevylučují, že po skončení miamského jednání bude následovat další přímý kontakt s Kremelem. Pokud se podaří formulovat kompromisní návrh akceptovatelný pro spojence, Witkoff a Kushner by mohli ještě v průběhu tohoto měsíce odcestovat do Moskvy k osobnímu jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Související
Při nejničivějším letošním ruském úderu zemřelo na Ukrajině nejméně 33 lidí
Trump opět tvrdí, že válka na Ukrajině je blízko konce
Aktuálně se děje
před 19 minutami
První zpráva o nadcházející zimě. Meteorologové z modelů vyčetli, co máme čekat
před 55 minutami
Každý, kdo používá termín umělá inteligence, je nepřítel, prohlásil Trump
před 1 hodinou
Witkoff a Kushner se scházejí s ukrajinskými vyjednavači. Budou řešit možnosti, jak ukončit válku
Aktualizováno před 2 hodinami
Online Komunální volby v plném proudu. Odvoleno už má Pavel i exprezidenti
před 2 hodinami
Voliči se u voleb mohou prokázat i eDokladem, pokud jej mají aktualizovaný
před 2 hodinami
Komunální volby má za sebou Zeman i Klaus. Odvolila i řada lídrů stran
před 3 hodinami
Pavel kvůli volbám přiletěl z Afriky. Po odhlasování se vrací zpět na dovolenou
před 4 hodinami
Rusko tvrdí, že o plicní mor nejde. Přesto zavádí přísná opatření
před 5 hodinami
Trump neuspěl ani letos. Nobelovu cenu za mír obdržela bývalá vysoká komisařka OSN
před 6 hodinami
Politico: EU čelí před zimou hrozbě nedostatku zemního plynu. Může docházet k omezení spotřeby
před 6 hodinami
Za smrt muže ve Dvoře Králové může dítě. Přiznalo se policistům
před 7 hodinami
Hurikán Isaias ohrožuje klíčová centra ropného průmyslu v USA
před 8 hodinami
Nepokoje ve Francii nepolevují. Tisíce studentů dál vyráží do ulic, ministr slibuje řešení
před 8 hodinami
Agent ICE střílel na auto, otec v něm vezl malého syna
před 9 hodinami
OBRAZEM: Závěr kampaně hnutí ANO bez Babiše. S Hušbauerem se spojil po telefonu
před 9 hodinami
Poprava bývalého majora americké armády bude přenášena živě, oznámil Hegseth
před 10 hodinami
Počasí: Babí léto o víkendu končí, přijde déšť a ochlazení
včera
Přežila smrtící injekci, co ale bude s Pikeovou dál? Ve hře je elektrické křeslo i oběšení
včera
Záhadné úmrtí laborantky v Rusku: Úřadům nevěří místní ani odborníci, nemají ale na výběr
včera
USA před kongresovými volbami nepodniknou žádný úder proti Íránu, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že Spojené státy neplánují provést žádný vojenský úder proti Íránu před nadcházejícími kongresovými volbami. Volby jsou naplánovány na třetího listopadu a prezidentovo vyjádření přichází v reakci na nedávné zprávy médií, které informovaly o přípravě Bílého domu na případné nové útoky. Trump své stanovisko zveřejnil na sociální síti Truth Social s tím, že jeho administrativa v současnosti vede s Teheránem produktivní rozhovory.
Zdroj: Libor Novák