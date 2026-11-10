Za rok, dva, nebo pět, pokud Putin dostane Donbas, na Ukrajinu se vrátí, tvrdí Zelenskyj

Libor Novák

10. listopadu 2026 21:58

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

Ukrajinský státník v rozhovoru připomněl, že ruské územní nároky nelze brát doslovně. Poukázal na to, že před zahájením rozsáhlé invaze Rusko sice hovořilo výhradně o Donbasu, avšak reálným cílem se záhy stalo dobytí ukrajinského hlavního města Kyjeva. Skutečné činy tak podle něj v minulosti zcela odporovaly oficiálním vyjádřením.

V této souvislosti připomněl také utrpení civilistů a doložené případy násilí v Buchoj a dalších okupovaných oblastech. Deklarovaný cíl Moskvy ochránit ruskojazyčné obyvatelstvo podle jeho slov postrádal jakýkoliv reálný základ. Tyto události ukázaly skutečnou povahu probíhajícího konfliktu.

Prezident se vyjádřil také k otázce bezpečnostních záruk, které by měly Ukrajině nahradit případné územní ústupky. Uvedl, že když američtí představitelé nadnesli možnost záruk podobných Severoatlantické alianci, vyvstaly zásadní otázky o spolehlivosti takových závazků. Ukrajina podle něj potřebuje naprosto jasné a závazné odpovědi.

Zelenskyj důrazně varoval před případným ukončením evropské vojenské a finanční podpory, což by podle něj ohrozilo stabilitu celého kontinentu. Podle jeho vyjádření je silná a nezávislá Ukrajina naprosto nezbytnou součástí bezpečnosti celé Evropy. Skepticismus vůči pomoci proto slouží výhradně zájmům Kremlu.

V případě zastavení pomoci popsal dva možné scénáře dalšího vývoje na mezinárodní scéně. Mírnější varianta počítá s eskalací hybridních útoků proti evropským státům včetně Moldavska, Rumunska, Bulharska, Německa, Finska a Dánska. Nebezpečnější scénář pak zahrnuje přímý postup ruských sil a ohrožení námořní bezpečnosti v Baltském moři.

Jako nejrychlejší cestu k ukončení války označil zamrznutí konfliktu na současné linii dotyku a okamžité vyhlášení příměří. Takový krok by podle jeho názoru okamžitě zastavil ztráty na životech, zpomalil probíhající mobilizaci a umožnil ukrajinské ekonomice návrat k normálnímu fungování. Zahájení diplomatických rozhovorů by pak mohlo proběhnout za stabilnějších podmínek.

Prezident uznal, že dohoda o příměří by vyřešila celou řadu složitých otázek ohledně vymezení linie kontaktu, monitorovacích misí nebo financování poválečné obnovy. Varoval však, že pokud by Vladimir Putin odmítl okamžité příměří ve prospěch zdlouhavých plánů, znamenalo by to, že ve skutečnosti mír vůbec nechce. Celý proces by tak ztratil svůj původní smysl.

Souběžně s těmito vyjádřeními probíhají v Abú Dhabí zprostředkovaná jednání za účasti mezinárodních aktérů, kde se diskutuje o možných kompromisech. Ukrajina však nadále odmítá vydat zbývající části Donbasu či uznat ruskou anexi Krymu. Prezident Zelenskyj na závěr potvrdil svou připravenost setkat se s ruským protějškem osobně kdekoli kromě Moskvy.

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