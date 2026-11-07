Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že připravuje personální změny ve vedení ozbrojených sil společně s hlavním velitelem Mychajlem Drapatým. Tyto kroky mají za cíl přizpůsobit vojenskou a diplomatickou strategii země nadcházejícímu zimnímu období. Oznámení zaznělo během pátečního večerního projevu hlavy státu v době, kdy se Ukrajina připravuje na nové kolo diplomatických jednání.
Ukrajinský prezident v souvislosti s nadcházejícími diplomatickými procesy zdůraznil, že vstup do diplomatické fáze s cílem ukončit probíhající konflikt není jednoduchý. V rámci mezinárodní snahy o zajištění pomoci vedl konzultace se severskými a baltskými státy známými jako skupina NB8. Cílem těchto jednání bylo informovat regionální partnery o naléhavých obranných a energetických potřebách před přicházejícími mrazy.
Kyjev současně potvrzuje probíhající koordinaci v rámci třístranných formátů zahrnujících Spojené státy, Evropu a Rusko. Delegace se již brzy setkají k pracovním konzultacím v Abú Zabí, které se uskuteční ve dnech desátého a jedenáctého listopadu. Tyto schůzky představují první přímé diplomatické kontakty zprostředkované Washingtonem od letošního února.
Přípravy na diplomatická jednání provází eskalace bojů a pokračující ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Nedávný úder ruského útočného dronu v obci Bohdanivka si vyžádal život jednoho člověka po zásahu obytného domu. Současně čelil masivnímu raketovému útoku také samotný Kyjev, na který dopadlo hned několik balistických střel.
Plánované změny ve vojenském velení navazují na měsíc intenzivního opotřebovávání ruských invazních sil na frontové linii. Podle generálního štábu ozbrojených sil utrpěly ruské jednotky prvního listopadu rekordní ztráty dosahující dvou tisíc pěti set vojáků za jediný den. Předchozí denní maximum přitom armáda zaznamenala dvacátého prvního října, kdy ztráty dosáhly hodnoty dvou tisíc dvou set padesáti vojáků.
Ukrajinské síly rovněž úspěšně pokračovaly v rozsáhlé kampani hlubokých úderů na strategické cíle uvnitř Ruské federace. Během října ministerstvo obrany potvrdilo útoky na nejméně třicet strategických objektů vzdálených až šest set padesát kilometrů za hranicemi. Tyto operace cílily na obranně-průmyslové komplexy, letecké základny a klíčové radarové instalace s cílem narušit nepřátelskou produkci zbraní.
Významnou roli v boji proti okupantům sehrály také síly bezpilotních systémů pod velením Roberta Brovdiho. Tento specializovaný sbor uskutečnil během října rekordní počet bojových misí, při nichž zneutralizoval téměř sedmnáct tisíc ruských vojáků. Současně se vojákům podařilo zasáhnout desítky tisíc cílů napříč celou frontou.
Prezident Volodymyr Zelenskyj neposkytl žádné bližší podrobnosti o tom, kterých konkrétních velitelů nebo pozic se chystané personální změny v armádě dotknou. Nadcházející kroky mají posílit obranyschopnost země a připravit ukrajinské ozbrojené síly na složité zimní měsíce. Veškerá opatření probíhají v úzké součinnosti s hlavním velitelem Mychajlem Drapatým a spojenci v zahraničí.
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Zdroj: Libor Novák