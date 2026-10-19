Ukrajina provedla v noci na neděli jeden z největších letošních dronových útoků na Ruskou federaci, když zasáhla klíčový ropný terminál v Petrohradu. Tento ozbrojený úder proběhl navzdory výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa, který požadoval zastavení útoků na ruskou energetickou infrastrukturu. Incident prohloubil napětí ve vzájemných vztazích mezi Kyjevem a Washingtonem v době, kdy Ukrajina čelí dalším hrozbám před nadcházející zimou.
Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti Truth Social uvedl, že se snaží vyjednat mír a nechce učinit kroky, které by odradily Rusko od účasti u jednacího stolu. Zároveň ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tvrzením, že válku ukončit nechce a pravděpodobně nikdy nechtěl. Trump v příspěvku dodal, že v mírových jednáních dochází k velkému pokroku.
Navzdory těmto neshodám ukrajinský prezident uvedl, že v neděli horkou linkou komunikoval s americkým vyslancem Stevem Witkoffem a zetěm amerického prezidenta Jaredem Kushnerem. Cílem těchto nepřetržitých kontaktů je podle jeho vyjádření na síti X pracovat na dosažení míru a zajistit silnou pozici Spojených států. Ukrajinská strana však v úderech na ruském území pokračuje bez ohledu na americké výzvy.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci na neděli sestřelilo celkem 1015 ukrajinských bezpilotních prostředků nad různými oblastmi země. Mezi zasaženými cíli byl petrohradský ropný terminál, který ročně zpracuje až dvanáct a půl milionu tun produktů. Společnost Fire Point vyrábějící drony potvrdila, že v areálu terminálu vypukl po zásahu rozsáhlý požár.
Kromě ropného terminálu byly napadeny také logistické centrum společnosti Ozon a datové centrum sociální platformy VKontakte v Petrohradu. Místní úřady potvrdily, že v důsledku těchto útoků zemřel jeden člověk a dalších pět utrpělo zranění. Poškozeny byly rovněž obytné budovy a sklady v této oblasti.
Napětí mezi oběma spojenci se v posledních týdnech výrazně vyostřuje kvůli odlišným postojům k energetickým útokům a sankcím. Donald Trump minulý týden označil ukrajinské útoky na ruské rafinerie za ostudu a prohlásil, že obě země přistoupily na zastavení vzájemných úderů na energetická zařízení. Kyjev ani Moskva však takovou dohodu oficiálně nepotvrdily a Rusko mezitím pokračovalo v masivním bombardování ukrajinské infrastruktury.
Podle ukrajinských úřadů podniklo Rusko za posledních dvacet čtyři hodin desítky útoků na ukrajinský energetický sektor, které si vyžádaly jedenáct mrtvých a téměř padesát zraněných. Prezident Volodymyr Zelensky v rozhovoru pro stanici NBC News označil nedávné americké kroky, včetně výjimek ze sankcí na ruskou ropu a diesel, za podporu ruské agrese. Současně uvedl, že americká strana omezila rychlost ukrajinských dronů a na tři dny zablokovala sdílení zpravodajských informací.
Americká vláda všechna obvinění o omezení služeb či blokování zpravodajských údajů odmítla. Na otázku ohledně vztahů s americkým prezidentem ukrajinský státník odpověděl, že preferuje otevřené partnery před těmi, kteří se tváří přívětivě, ale mají na svědomí lidské životy. Dodal, že věří v Trumpovu podporu a doufá v přehodnocení jeho dosavadního přístupu k ruskému vedení.
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Zdroj: Lucie Podzimková