Zelenskyj opověděl Trumpovi: Když nám dá Rusko 60 dní, uspořádáme prezidentské volby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na nedávné výzvy amerického protějšku k výměně ve vedení státu a uvedl, že o volbě představitelů rozhoduje výhradně ukrajinská společnost. Zároveň prohlásil, že Ukrajina by mohla uspořádat celonárodní volby, pokud by Rusko přistoupilo k celkovému příměří trvajícímu šedesát dnů. Podle jeho slov je takový krok podmíněn vytvořením bezpečných podmínek pro voliče a zastavením ruských útoků.
Výměna názorů a politické napětí mezi oběma představiteli eskalovalo po včerejším oznámení o dočasném zrušení sankcí na dovoz ruské nafty. Toto opatření vyvolalo vlnu kritiky nejen ze strany napadené země, ale také u řady evropských spojenců a některých amerických politiků. Washington přitom obhajoval kroky snahou o stabilizaci situace na trhu s palivy a snížení cen pro spotřebitele.
Ukrajinský prezident podle Kyiv Post rovněž zdůraznil, že případné uspořádání voleb vyžaduje nezbytné zajištění bezpečnosti v zemi, která čelí ozbrojenému konfliktu. Vzkázal, že pokud partneři trvají na hlasování během válečného stavu, je nutné zajistit spolehlivou garanci klidu zbraní. Bezpečnostní záruky jsou podle jeho vyjádření klíčové pro ochranu civilního obyvatelstva i volební infrastruktury.
„Řekněte Putinovi, ať nám dá dva měsíce, 60 dní úplného příměří, 60 dní, a my volby zorganizujeme,“ řekl Zelenskyj televizi ABC News. „Zastavit Putina, to je náš hlavní cíl, zastavit ho, zastavit tuto válku... spoléháme na americkou podporu,“ dodal.
V uplynulém týdnu čelila napadená země intenzivním útokům, které zasáhly civilní sektory i klíčovou energetickou infrastrukturu. Představitelé státu informovali o rozsáhlých škodách na energetických zařízeních a o ztrátách na životech civilních obyvatel v důsledku vzdušných úderů. Tyto události podle Kyjeva dokazují, že Moskva dosud necítí dostatečný tlak k ukončení vojenských akcí.
„Tento týden byl pro nás velmi obtížný, a to nejen geopoliticky, ale i kvůli masivním ruským útokům na naši civilní infrastrukturu. 196krát zaútočili na náš energetický sektor, tedy jen na elektrické sítě, plus 20krát na plyn a ropu, a zabili 153 civilistů,“ řekl Zelenskyj.
Navzdory složité situaci ukrajinská strana nadále vyjadřuje ochotu k jednáním o omezení útoků na energetickou infrastrukturu, pokud k podobnému kroku přistoupí také protistrana. Prezident v této souvislosti připomněl připravenost podpořit částečné dohody vedoucí ke zmírnění utrpení civilistů. Otevřenost vůči dílčím příměřím však podle jeho slov závisí na reálných krocích protistrany na bojišti.
Podpora ze strany mezinárodních partnerů zůstává pro fungování státu a obranu klíčovým faktorem. Ukrajinské vedení opakovaně vyzdvihuje význam spojenectví se Spojenými státy a evropskými státy při snaze o zastavení konfliktu. Udržení jednoty mezi spojenci je vnímáno jako zásadní prvek pro čelení probíhajícím vojenským výzvám.
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Zdroj: Libor Novák