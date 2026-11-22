Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil opakované údery na Krymský most, který spojuje Rusko s Ruskem anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym, za spravedlivou reakci na 109 samostatných ruských útoků na mosty na Ukrajině. Vyjádřil se tak v Kyjevě před setkáním s britským ministrem obrany Wesem Streetingem, který do ukrajinského hlavního města přijel vyjádřit jednotnou evropskou podporu Ukrajině.
V rozhovoru pro stanici BBC v Kyjevě Zelenskyj uvedl, že silné ruské útoky na Ukrajinu, které následovaly po úderech na Krymský most, jsou pouze signálem, že ruský prezident Vladimir Putin nechce válku ukončit a hledá záminku k jejímu stupňování. Připomněl také, že Rusko útočí na ukrajinské mosty raketami i drony a že plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo v únoru 2022.
Ukrajinský prezident zároveň odmítl Putinovo tvrzení pronesené v Číně, podle něhož slouží most výhradně civilním účelům. Zdůraznil, že existují fakta, nikoli jen Putinova slova, a poukázal na snímky na internetu zachycující tanky a další ruskou vojenskou techniku, která trasu z Ruska na okupovaný Krym využívá jako zásobovací a logistickou cestu, což by podle něj Putin mohl vidět, kdyby používal internet.
Britský ministr obrany Wes Streeting v Kyjevě řekl, že jeho návštěva má ukázat jednotu Evropy v podpoře Ukrajiny, a dodal, že čím více se Putin snaží evropské země rozdělit, tím odhodlanější se stávají. Dopad ruských raket na území Polska v pátek během vojenského cvičení takzvané koalice ochotných označil za pobuřující provokaci a uvedl, že načasování působí víc než jako pouhá náhoda.
Na dotaz BBC ohledně reakce Severoatlantické aliance Streeting prohlásil, že nejlepším postupem je dělat více pro obranu samotné Ukrajiny proti Putinovi, kterého označil za chladnokrevného vraha. Dodal také, že Putin nemá žádné právo stavět se do role oběti, je agresorem v této válce, vyvolal protiprávní invazi na Ukrajinu a celý svět ho musí posuzovat podle jeho činů, nikoli podle slov.
Streetingova cesta do Kyjeva následovala po čtvrtečním jednání evropských lídrů v Berlíně za účasti amerických vyslanců o situaci na Ukrajině, které se konalo několik hodin po Putinových trojstranných rozhovorech v čínském Šen-čenu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Zelenskyj řekl, že před posledním kolem jednání, kdy američtí vyslanci tvrdili, že je Rusko připraveno ke kompromisům pro ukončení války, byl skeptický a předpokládal, že Putin si najde důvod k eskalaci.
V samostatném vývoji v sobotu Finsko oznámilo, že zaznamenalo útok dronu na ruské obchodní plavidlo ve východní části Finského zálivu v mezinárodním námořním prostoru. Finské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že plavidlo bylo poškozeno, aniž by poskytlo další podrobnosti, a dodalo, že z bezpečnostních důvodů byla znovu zavedena dočasná omezení pro letecký a námořní prostor ve východním Finském zálivu, přičemž Rusko se k události veřejně nevyjádřilo.
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