Zelenskyj přiznal novou americkou nabídku. Kyjev by byl v NATO, má to ale háček

Lucie Podzimková

14. listopadu 2026 14:48

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Američtí vyjednavači se zeptali Ukrajinců, zda by byli ochotní stáhnout své jednotky z Donbasu a tím ho efektivně přenechat Rusku výměnou za členství v NATO. Novinářům to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje deník Kyiv Post

Podle Zelenského se během posledních diplomatických rozhovorů vůbec poprvé stalo, že se zástupci Washingtonu zeptali na něco takového. Ze strany Ukrajiny by šlo o ústupek výměnou za zásadní bezpečnostní záruku, kterou by bylo členství v alianci. 

"Pokud nám to americká strana potvrdí společně s dalšími kolegy z NATO, pak se zeptám na postoj naší společnosti: zda to akceptujeme, anebo nikoliv. Nemám právo to udělat na vlastní pěst. Je to ale nutné specifikovat, což se zatím nestalo. Všechno je to předmětem diskuzí," uvedl ukrajinský prezident.

Zelenskyj každopádně zdůraznil, že Kyjev za žádných podmínek neuzná okupovaná ukrajinská území za oficiální součást Ruské federace. 

"Pokud bude takový návrh, tak já jako prezident vstoupím do otevřeného dialogu se společností a řeknu: 'Podívejte se, tady jsme, na tomhle se všichni partneři shodli a takhle to vidí do budoucna.' Neuznáme ale okupovaná území jako ruská," prohlásil prezident napadené země.

Kyiv konzistentně říká, že se nebude stahovat ze suverénního území a vzdávat se ho. Zelenskyj ale avizoval, že jakýkoliv návrh obsahující členství Ukrajiny v NATO, další bezpečnostní záruky a finance na rekonstrukci země předloží ukrajinskému lidu ke zvážení. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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Zdroj: Lucie Žáková

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