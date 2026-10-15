Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že se cítí osobně zrazen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy vyšlo najevo, že ukrajinská armáda čelí omezení přístupu k satelitnímu systému Starlink. Celá situace vyvolává vážné pochybnosti o dlouhodobé americké podpoře Kyjeva.
Ukrajinský prezident na návštěvě v Londýně obvinil americkou administrativu, že se po více než čtyřech letech války staví na opačnou stranu. Vzájemné vztahy mezi oběma spojenci byly již předtím napjaté kvůli dohodě USA o nákupu ruské nafty. Tyto kroky podle Kyjeva ohrožují dosavadní spojenectví.
Během televizního rozhovoru před svým jednáním s britským premiérem Andym Burnhamem v Downing Street čelil Zelenskyj přímé otázce ohledně pocitu zrady. Prezident odpověděl kladně, přičemž poznamenal, že situace je složitější než pouhé emoce. Současně vyjádřil lítost nad tím, že Ukrajina ztrácí silného partnera.
Ukrajinské ozbrojené síly v noci oznámily, že satelitní komunikační systém Starlink přestal bez jakéhokoli vysvětlení fungovat při rychlostech přesahujících sto mil za hodinu. Tento systém sice vyrábí společnost SpaceX, ale spravuje ho americká vláda. Nečekaný výpadek tak zasáhl klíčové vojenské operace bez předchozího varování.
Tato náhlá technická restrikce prakticky vyřadila z provozu většinu dronů, které Ukrajina používá k úderům za frontovou linií. Později se ukázalo, že omezení postihlo i nejefektivnější systém protivzdušné obrany chránící Kyjev před ruskými útočnými drony. Opatření tak výrazně oslabilo schopnost země bránit své území.
V rozhovoru s novinářem Piersem Morganem ukrajinský vůdce zdůraznil, že blokáda byla zcela úmyslná a koordinovaná. Uvedl, že v jednu hodinu v noci musela společnost SpaceX i americká strana přesně vědět, co činí. Podle jeho slov přinese toto rozhodnutí obrovské lidské ztráty a civilní oběti.
Výpadek navíc přišel v době, kdy Rusko zahájilo další vlnu útoků balistickými raketami. Ukrajina již druhou noc po sobě neobdržela od Spojených států žádné varování před hrozícími údery. Spojené státy přitom Kyjevu podobné zpravodajské informace poskytovaly po řadu let.
Americký prezident sice popřel, že by jeho administrativa pozastavila sdílení zpravodajských dat, avšak ukrajinští představitelé čelili varováním. Washington požaduje, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské ropné rafinérie, které americká strana viní z růstu cen pohonných hmot. Politický tlak na Kyjev tak nadále zesiluje.
Odborníci podle The Guardian přitom poukazují na to, že globální ceny energie ovlivnilo spíše uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelských útocích na Írán. Navzdory tomu zůstává energetická politika hlavním zdrojem neshod mezi oběma vládami. Situace na mezinárodní scéně tak pro Ukrajinu představuje další vážnou zkoušku.
Během své návštěvy britské metropole se Zelenskyj setkal s premiérem Andym Burnhamem, který mu vyjádřil plnou podporu. Britský předseda vlády přislíbil, že britská pomoc Kyjevu zůstane konstantní a nezměněná. Setkání mělo potvrdit pevnou vazbu mezi oběma spojenci.
Britská vláda přislíbila urychlení dodávek lehkých víceúčelových střel určených k obraně proti ruským dronům. Londýn rovněž uvolní finanční prostředky na opravu ochranné konstrukce nad zničenou černobylskou jadernou elektrárnou. Obě strany diskutovaly také o možnostech další mezinárodní podpory.
Zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk v reakci uvedl, že rozhodnutí o omezení systému nevzešlo z jeho iniciativy. Vysvětlil, že komunikační síť využívaná armádou spadá pod program Starshield, který plně ovládá vláda Spojených států. Komerční terminály a vojenská sféra se v tomto ohledu řídí odlišnými pravidly. Musk dodal, že veškerá omezení rychlosti či provozu pro tyto bezpečnostní systémy určuje výhradně americká armáda a samotný prezident.
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Zdroj: Jan Hrabě