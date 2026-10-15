Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem

Libor Novák

15. října 2026 14:42

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že se cítí osobně zrazen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy vyšlo najevo, že ukrajinská armáda čelí omezení přístupu k satelitnímu systému Starlink. Celá situace vyvolává vážné pochybnosti o dlouhodobé americké podpoře Kyjeva.

Ukrajinský prezident na návštěvě v Londýně obvinil americkou administrativu, že se po více než čtyřech letech války staví na opačnou stranu. Vzájemné vztahy mezi oběma spojenci byly již předtím napjaté kvůli dohodě USA o nákupu ruské nafty. Tyto kroky podle Kyjeva ohrožují dosavadní spojenectví.

Během televizního rozhovoru před svým jednáním s britským premiérem Andym Burnhamem v Downing Street čelil Zelenskyj přímé otázce ohledně pocitu zrady. Prezident odpověděl kladně, přičemž poznamenal, že situace je složitější než pouhé emoce. Současně vyjádřil lítost nad tím, že Ukrajina ztrácí silného partnera.

Ukrajinské ozbrojené síly v noci oznámily, že satelitní komunikační systém Starlink přestal bez jakéhokoli vysvětlení fungovat při rychlostech přesahujících sto mil za hodinu. Tento systém sice vyrábí společnost SpaceX, ale spravuje ho americká vláda. Nečekaný výpadek tak zasáhl klíčové vojenské operace bez předchozího varování.

Tato náhlá technická restrikce prakticky vyřadila z provozu většinu dronů, které Ukrajina používá k úderům za frontovou linií. Později se ukázalo, že omezení postihlo i nejefektivnější systém protivzdušné obrany chránící Kyjev před ruskými útočnými drony. Opatření tak výrazně oslabilo schopnost země bránit své území.

V rozhovoru s novinářem Piersem Morganem ukrajinský vůdce zdůraznil, že blokáda byla zcela úmyslná a koordinovaná. Uvedl, že v jednu hodinu v noci musela společnost SpaceX i americká strana přesně vědět, co činí. Podle jeho slov přinese toto rozhodnutí obrovské lidské ztráty a civilní oběti.

Výpadek navíc přišel v době, kdy Rusko zahájilo další vlnu útoků balistickými raketami. Ukrajina již druhou noc po sobě neobdržela od Spojených států žádné varování před hrozícími údery. Spojené státy přitom Kyjevu podobné zpravodajské informace poskytovaly po řadu let.

Americký prezident sice popřel, že by jeho administrativa pozastavila sdílení zpravodajských dat, avšak ukrajinští představitelé čelili varováním. Washington požaduje, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské ropné rafinérie, které americká strana viní z růstu cen pohonných hmot. Politický tlak na Kyjev tak nadále zesiluje.

Odborníci podle The Guardian přitom poukazují na to, že globální ceny energie ovlivnilo spíše uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelských útocích na Írán. Navzdory tomu zůstává energetická politika hlavním zdrojem neshod mezi oběma vládami. Situace na mezinárodní scéně tak pro Ukrajinu představuje další vážnou zkoušku.

Během své návštěvy britské metropole se Zelenskyj setkal s premiérem Andym Burnhamem, který mu vyjádřil plnou podporu. Britský předseda vlády přislíbil, že britská pomoc Kyjevu zůstane konstantní a nezměněná. Setkání mělo potvrdit pevnou vazbu mezi oběma spojenci.

Britská vláda přislíbila urychlení dodávek lehkých víceúčelových střel určených k obraně proti ruským dronům. Londýn rovněž uvolní finanční prostředky na opravu ochranné konstrukce nad zničenou černobylskou jadernou elektrárnou. Obě strany diskutovaly také o možnostech další mezinárodní podpory.

Zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk v reakci uvedl, že rozhodnutí o omezení systému nevzešlo z jeho iniciativy. Vysvětlil, že komunikační síť využívaná armádou spadá pod program Starshield, který plně ovládá vláda Spojených států. Komerční terminály a vojenská sféra se v tomto ohledu řídí odlišnými pravidly. Musk dodal, že veškerá omezení rychlosti či provozu pro tyto bezpečnostní systémy určuje výhradně americká armáda a samotný prezident. 

před 6 hodinami

Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?

Související

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky

Nedávné útoky ukrajinských bezpilotních letounů na ruská datová centra otevřely novou kapitolu probíhajícího válečného konfliktu. Cílem těchto operací bylo narušit vojenské plánování, komunikační sítě a digitální infrastrukturu nepřítele. Tyto události však zároveň vyvolaly vážné obavy ohledně dopadů na každodenní život civilního obyvatelstva a mezinárodní právo.
Starlink, Photo by Forest Katsch

Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?

Satelitní síť Starlink provozovaná společností SpaceX se na ukrajinském bojišti stala nepostradatelným nástrojem pro moderní vedení války. Kyjev ji využívá nejen jako páteřní síť pro vojenskou komunikaci, ale také v rozsáhlé dronové operativě.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Donald Trump

Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude

Americký prezident Donald Trump oznámil, že připravované popravení odsouzeného masového vraha Nidala Hasana popravčí četou nebude veřejně streamováno. Reagoval tak na předchozí prohlášení Pentagonu, které vyvolalo vlnu ostré kritiky napříč americkou politickou scénou. Samotný verdikt a termín popravy na základně Fort Hood však zůstávají v platnosti.

před 1 hodinou

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky

Nedávné útoky ukrajinských bezpilotních letounů na ruská datová centra otevřely novou kapitolu probíhajícího válečného konfliktu. Cílem těchto operací bylo narušit vojenské plánování, komunikační sítě a digitální infrastrukturu nepřítele. Tyto události však zároveň vyvolaly vážné obavy ohledně dopadů na každodenní život civilního obyvatelstva a mezinárodní právo.

před 2 hodinami

Robert Fico

Politico: Po pádu Orbána se Fico stává nejvýznamnějším spojencem Putina v EU

Slovensko se chystá oživit spící mezivládní spolupráci s Ruskem, což podle webu Politico z premiéra Roberta Fica činí nejvýraznějšího spojence Vladimira Putina v Evropské unii. Podle ruského vládního dokumentu se má v Moskvě uskutečnit zasedání rusko-slovenské mezivládní komise. Tento krok přichází v době, kdy Moskva hledá nové příležitosti k upevnění mezinárodních vazeb po odchodu maďarského premiéra Viktora Orbána.

před 3 hodinami

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Nádor, který měl v plicích papež Lev, je zhoubný, potvrdili lékaři. Rekonvalescence může trvat déle, než se čekalo

Papež Lev XIV. se v římské nemocnici Gemelli úspěšně zotavuje po náročné operaci plic, při které mu lékaři odstranili část pravého orgánu. Následná histologická vyšetření odebrané tkáně potvrdila, že šlo o zhoubný nález neboli plicní adenokarcinom. Vatikánské tiskové středisko přesto ujišťuje, že pooperační průběh prozatím odpovídá standardním lékařským předpokladům.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že se cítí osobně zrazen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy vyšlo najevo, že ukrajinská armáda čelí omezení přístupu k satelitnímu systému Starlink. Celá situace vyvolává vážné pochybnosti o dlouhodobé americké podpoře Kyjeva.

před 4 hodinami

Katie Zachariová

Bílý dům zareagoval na kritiku, postavil se za novou tiskovou mluvčí

Bílý dům se důrazně zastal své nové tiskové mluvčí Katie Zachariové, která čelí ostré kritice a pochybnostem ohledně svých právnických kvalifikací. Tato kontroverze propukla krátce poté, co prezident Donald Trump oficiálně oznámil její jmenování do této prestižní funkce. Veřejnost a média začaly podrobně zkoumat její odbornou minulost a platnost titulů, kterými se dosud veřejně prezentovala.

Aktualizováno před 5 hodinami

Demolice vysílačů Liblice B (15.října 2026) Prohlédněte si galerii

Konec vysílače Liblice B. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. Ve čtvrtek dopoledne došlo k plánovanému odstřelu stožárů vysílače Liblice B u středočeského Českého Brodu. Vysílání bylo již dříve ukončeno, v posledních dnech se vše připravovalo na demolici. 

před 5 hodinami

Pentagon

Desítky amerických generálů vyzvaly americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání popravy

Skupina 72 penzionovaných amerických generálů, admirálů a dalších vysoce postavených vojenských činitelů vyzvala americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání nadcházející popravy Nidala Hasana. Plán Pentagonu veřejně přenášet popravu zastřelením, která se má uskutečnit třetího prosince, vyvolal vlnu ostré kritiky ze strany politiků, náboženských představitelů i odborníků na lidská práva.

před 6 hodinami

Starlink, Photo by Forest Katsch

Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?

Satelitní síť Starlink provozovaná společností SpaceX se na ukrajinském bojišti stala nepostradatelným nástrojem pro moderní vedení války. Kyjev ji využívá nejen jako páteřní síť pro vojenskou komunikaci, ale také v rozsáhlé dronové operativě.

před 7 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

V Černém moři hoří chemický tanker, možná jej zasáhly ruské drony

Osm ze dvanácti členů posádky je nezvěstných po silném požáru, který ve čtvrtek ráno vypuknul na palubě tankeru plujícího v černomořských vodách nedaleko rumunského pobřeží. Podle vyjádření rumunských námořních úřadů došlo na plavidle k sérii explozí. Záchranné složky okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci k nalezení přeživších.

před 8 hodinami

Andrej Babiš

Babiš: Návrhy k novým zdrojům rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné

Premiér Andrej Babiš označil ve čtvrtek před začátkem summitu Evropské rady v Bruselu návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího unijního rozpočtu za naprosto nepřijatelné. Podle jeho slov chce unijní exekutiva připravit členské státy o podíly na vybraných daních a příjmech z emisních povolenek. Předseda vlády v této souvislosti upozornil na obrovské názorové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

před 8 hodinami

GBU-43 alias

USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"

Americká armáda vypracovala nové plány pro případné útoky na íránskou energetickou infrastrukturu a jaderná zařízení, které by mohly zahrnovat i použití největší konvenční bomby v americkém arzenálu. Takzvaná „matka všech bomb“, oficiálně označená jako MOAB, by mohla být nasazena na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok by představoval výraznou eskalaci konfliktů v regionu, přičemž administrativa čelí rostoucímu tlaku před blížícími se volbami.

před 9 hodinami

Elon Musk

Za omezením Starlinku na Ukrajině může stát Trumpova vláda, naznačil Musk

Americký podnikatel Elon Musk naznačil, že za novými omezeními rychlosti a používání satelitní sítě Starlink, která využívají ukrajinská vojenská zařízení, může stát přímo vláda Spojených států. Služba Starlink přitom hraje klíčovou roli v ukrajinské obraně, neboť pomáhá Kyjevu navádět drony na ruské cíle a chránit vlastní vzdušný prostor. Omezení rychlosti na sto mil za hodinu však nedávno narušila probíhající bojové mise ukrajinských ozbrojených sil.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

včera

Manchester City

Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech

Podle všeho se jedná o největší skandál v dějinách anglického fotbalu. Přišlo se totiž na to, že jeden z anglických velkoklubů a zároveň jeden z nejúspěšnějších v posledních letech Manchester City měl podvádět takovým způsobem, že porušil finanční pravidla anglické Premier League hned ve 114 bodech. K tomuto závěru došla nezávislá komise, což potvrdila samotná anglická nejvyšší fotbalová soutěž. Nyní tak klubu hrozí široká škála trestů od odečtu bodů až po vyřazení z Premier League. 

včera

Marek Ženíšek

Ženíšek navrhuje vznik nového Spolu. Exministr předložil argumenty

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09), který působil ve Fialově vládě, vyzval opoziční strany po komunálních volbách ke spolupráci, jakou v dřívějším období představoval projekt Spolu. Ženíšek se domnívá, že by takový volební blok porazil hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. 

včera

Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi

Ministerstvo kultury v čele s Oto Klempířem (Motoristé) nedávno prosadilo novou státní kulturní politiku a už podniká první zajímavé kroky. Úřad se rozhodl přehodnotit smlouvy s významnými kulturními akcemi, které se v Česku dlouhodobě konají. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy