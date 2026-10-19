Zelenskyj: Rusko porušilo energetické příměří už 76krát

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vedl v neděli rozhovor s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v době, kdy americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nechuti ukončit válku s Ruskem. Tyto diplomatické kontakty probíhají na pozadí stupňujících se útoků na energetickou infrastrukturu obou stran a rostoucí nejistoty ohledně postupu Washingtonu vůči Moskvě.
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social prohlásil, že ukrajinský představitel o ukončení konfliktu nestojí a spoléhá se na peníze poskytované Evropou. Současně Trump ostře kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, které podle něj škodí globálním trhům s naftou včetně Spojených států. Americký lídr na druhou stranu tvrdil, že v dosavadním vyjednávání o mírové dohodě dosahuje velkého pokroku.
Reakce ukrajinského prezidenta naopak zdůraznila nutnost brzkého ukončení války a závislost úspěchu na pozici Washingtonu. Zelenskyj na svém oficiálním kanálu uvedl, že Ukrajina je připravena pracovat konstruktivně a poctivě, a totéž očekává od svých zahraničních partnerů. Během rozhovorů rovněž jednal o dodávkách amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, které Kyjev nutně potřebuje k obraně před ruskými raketami.
V dřívějším rozhovoru pro stanici NBC News ukrajinský státník varoval, že formální přiklonění Spojených států na stranu Ruska by představovalo historickou chybu. Současně vyjádřil naději, že americký prezident svá rozhodnutí přehodnotí, a poděkoval za obnovení sdílení zpravodajských informací. Kyjev totiž v předchozích dnech čelil výpadkům v této oblasti, což jeho obranu značně oslabovalo.
Ukrajinský vůdce obvinil Moskvu z toho, že sedmdesát šestkrát porušila dříve navrhované energetické příměří. Podle jeho slov se ruská strana snaží před nadcházející zimu připravit ukrajinské obyvatele o dodávky elektřiny a vytápění. Současné vzájemné útoky přitom zanechaly desítky tisíc domácností v samotné Ukrajině bez proudu.
Situace v regionu se nadále vyhrotila po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku na ruské město Sankt Petěrsburg. Místní úřady a gubernátor Leningradské oblasti potvrdily sestřelení 144 bezpilotních prostředků při náletu, který ruská státní média označila za největší od začátku konfliktu v únoru 2022. Při úderu na ropnou rafinérii a další cíle v oblasti přišla o život nejméně jedna osoba.
Obavy v Kyjevě i v evropských zemích nadále vzbuzují kroky americké administrativy včetně blokování nových sankcí a uzavření dohody o dovozu ruské nafty. Situaci navíc zkomplikovaly zprávy deníku Wall Street Journal, podle nichž ruský prezident Vladimir Putin navrhl projednat ukrajinskou otázku s Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem bez účasti samotného Zelenského.
Související
Kreml navrhnul uspořádání summitu o Ukrajině. Má se ho zúčastnit Čína a USA, Kyjev ne
Zelenskyj nikdy válku ukončit nechtěl, vymýšlí si Trump
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Jeden den jej chtěli vysílat živě, druhý den jej zrušili. Odborník na tresty smrti vysvětlil, o co USA šlo
před 2 hodinami
Po víkendových násilnostech přes 2400 zatčených. Macron odmítl rezignaci ministra vnitra
před 2 hodinami
Kreml navrhnul uspořádání summitu o Ukrajině. Má se ho zúčastnit Čína a USA, Kyjev ne
před 3 hodinami
Zelenskyj: Rusko porušilo energetické příměří už 76krát
před 4 hodinami
Vlna násilností a rabování zasáhla o víkendu celou Francii. Vláda svolává krizové zasedání
před 5 hodinami
Netanjahu se dočkal podpory jen pár dní před volbami. Proč USA čekaly do poslední chvíle?
před 6 hodinami
Zelenskyj nikdy válku ukončit nechtěl, vymýšlí si Trump
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Meteorologové naznačili, co je pravděpodobné
včera
Měl nezaměnitelný hlas. Zemřel herec Ota Jirák
včera
Bude to naposledy. Lednové důchody nabídnou historický okamžik
včera
28. říjen bude na Hradě bez exprezidenta. Zeman se chystá na jinou akci
včera
Od nuly až po dvacítku. Rozmanité počasí slibuje předpověď na nový týden
včera
Starostové slaví volební triumf. Chceme stahovat náskok ANO, nastínil Rakušan
včera
Propadák Babišovy euroskeptické koalice, hodnotí české volby v zahraničí
včera
Vojtěch chce vyjasnit pacientům, za co mohou platit u lékaře
včera
Macron poprvé reagoval na nepokoje ve Francii. Násilí odsoudil
včera
Pro dobro českých dětí. Babiš a Metnar povolali izraelské experty
včera
Splnilo se, že jim Senát nedáme, hodnotí Kupka výsledky druhého kola
včera
Ukrajinci při masivním útoku na Rusko cílili na kritická místa
včera
Papeže propustili z nemocnice. Před návratem do Vatikánu řekl, jak se cítí
Papež Lev XIV. byl v sobotu odpoledne propuštěn z římské nemocnice Gemelli a vrátil se do Vatikánu, kde bude pokračovat v rekonvalescenci po operaci zhoubného nádoru na plicích. Informoval o tom server DW.
Zdroj: Lucie Podzimková