Ukrajina je zodpovědná za víkendový útok na ruskou nákladní loď ve Finském zálivu, potvrdil její prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Ukrajinské síly již předtím převzaly zodpovědnost za útoky na ruské lodě u pobřeží Libye.
Zelenskyj v pondělním rozhovoru, který agentura zveřejnila dnes, označil nákladní loď za legitimní cíl pro ukrajinskou armádu, ačkoliv připustil, že incident mohl znepokojit některé ze spojenců Kyjeva.
"Každá loď s ruskou vlajkou, cokoliv, co přepravuje zbraně nebo jakýkoliv sankcionovaný náklad, je pro nás legitimním cílem v ruských teritoriálních vodách a neutrálních vodách," řekl ukrajinský prezident a zdůraznil, že k tomuto konkrétnímu útoku došlo ve vodách náležících Rusku. "Měli jsme na to právo," dodal.
Úřady v sobotu informovaly, že plavidlo po dronovém útoku, který na palubě vyvolal požár, driftovalo z mezinárodních vod do finských teritoriálních vod. Ruské ministerstvo dopravy v úterý informovalo, že se loď podařilo odtáhnout do přístavu v Petrohradu.
Ukrajina, konkrétně Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU), se zároveň přihlásila k jinému námořnímu útoku, při němž drony v neděli zničily ruskou korvetu Merkury v přístavu Benghází v Libyi a na moři u libyjského pobřeží zasáhly nákladní loď Angara.
Východolibyjská vláda uvedla, že válečná loď v přístavu zakotvila k doplnění paliva a zásob na základě vojenské dohody s Ruskem a že probíhá vyšetřování, zatímco její námořnictvo potvrdilo útok na obchodní plavidlo severně od Benghází.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
Související
Kushner tvrdí, že se snažil přimět Trumpa, aby přestal veřejně napadat Zelenského
Zelenskyj označil údery na Krymský most za spravedlivou reakci na 109 ruských útoků
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , lodě, jachty, plavidla , Rusko , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Nová data: Ve válce na Ukrajině mohlo být zabito až tři čtvrtě milionu ruských vojáků
před 2 hodinami
Kushner tvrdí, že se snažil přimět Trumpa, aby přestal veřejně napadat Zelenského
před 3 hodinami
Velmi ostrá slova. Polsko řešilo páteční incident s ruským diplomatem
před 4 hodinami
Babiš se na jednání V4 znovu pustil do návrhu unijního rozpočtu
před 5 hodinami
Zelenskyj se hrdě přihlásil k útoku na ruskou loď ve Finském zálivu
před 6 hodinami
K Williamovi a Kate se vloupali dva muži. Britská policie zakročila
před 6 hodinami
Exprezident Zeman je hospitalizován v nemocnici
před 7 hodinami
Ebola zabíjí v Kongu i školáky. Případů i obětí nadále přibývá
před 8 hodinami
Řešíme skutečné bezpečnostní hrozby, reaguje Estonsko na ruský protest
před 9 hodinami
Česko zasype sníh. Zimní počasí se projeví, napadne až 15 centimetrů sněhu
před 10 hodinami
Ruští vojáci nátlak nezvládají. Stovky z nich kvůli válce s Ukrajinou páchají sebevraždu
před 10 hodinami
Trump obětoval národní bezpečnost USA pro osobní finanční prospěch? Kongres bude řešit návrat Huanga
před 11 hodinami
Rutte: NATO ochrání své členy před jakýmikoli hrozbami z vesmíru
před 12 hodinami
Německo znepokojují ruské plány na vypuštění satelitu vybaveného jadernou zbraní do vesmíru
před 13 hodinami
Nvidia návrat Jensena Huanga do funkce generálního ředitele odmítala. Co se změnilo?
před 13 hodinami
CNN: Okázala gesta a Trumpova diplomacie nic nezměnily. Válka na Ukrajině se výrazně zhoršuje
před 14 hodinami
Ceny plynu v Evropě prudce rostou. Panují obavy z nedostatečných zásob na zimu
před 16 hodinami
Počasí nabídne drsný přechod z podzimu do zimy, potvrzuje měsíční výhled
včera
Revoluční novinka u Českých drah. Cestující si mohou ověřovat přípoje
včera
Manchester United už Carrick nevede. Do Anglie se vrací Pochettino
To, co se po dlouho trvající krizi, očekávalo, se nyní stalo skutečností. Trenérem anglického velkoklubu Manchesteru United už není Michael Carrick, pod nímž už se nějaký čas kývala židle, ale navrátilec do anglické Premier League Mauricio Pochettino. Není divu, že ke změně na tomto postu v klubu došlo. Vždyť Rudí ďáblové zažívají nejhorší vstup do sezóny od roku 1992, kdy vznikla Premier League, a aktuálně se nacházejí již v sestupovém pásmu, konkrétně až na 18. místě ligové tabulky.
Zdroj: David Holub