Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ostře ohradil proti sbližování amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. V rozhovoru pro britskou stanici BBC prohlásil, že označovat ruského prezidenta za přítele je srovnatelné s tím, jako by někdo během druhé světové války mluvil o dobrém přátelství s Adolfem Hitlerem.
Zelenskyj tak reagoval na nedávnou fotografii ze summitu v čínském městě Šen-čen, kterou Donald Trump zveřejnil na své sociální síti a opatřil ji popiskem „můj přítel“. Videozáznam ze stejného setkání z poloviny listopadu navíc zachytil šéfa Bílého domu, jak před vstupem do jednací místnosti žertem pronesl „kdo to je?“ a následně se s Putinem objal.
Podle Zelenského sice záleží čistě na americkém prezidentovi, co říká a zveřejňuje, přesto považuje takové chování za zvláštní. „Je to agresor a vrah. Nemůže být přítelem. Prostě nemůže. Je to stejné, jako by někdo za druhé světové války řekl o Hitlerovi, že je dobrý přítel. Ne, není to přítel,“ uvedl ukrajinský prezident během rozhovoru v Kyjevě.
Schůzka v Číně na okraji summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) vyvolala znepokojení v Evropě i v Severoatlantické alianci. Jde totiž o další projev oteplování vztahů mezi Washingtonem a Moskvou, které americký prezident prohlubuje od svého nástupu do úřadu v lednu 2025.
Naopak Trumpův postoj vůči Zelenskému je dlouhodobě výrazně odmítavější, místy až nepřátelský a silně kritický. Šéf Bílého domu v minulosti ukrajinského prezidenta dokonce obvinil z odpovědnosti za válku, kterou přitom v únoru 2022 rozpoutalo Rusko.
Dosavadní snahy amerických mírových vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa nepřinesly téměř žádný posun v tom, aby Moskva přistoupila na příměří. Jejich kroky spíše naznačují, že Washington má v současnosti blíže k postojům Ruska než k pozicím Kyjeva.
Kushner, který je zároveň Trumpovým zetěm, obvinil Evropu, že nemá žádný plán na ukončení konfliktu. Zároveň prohlásil, že vyjednávání by se měla zaměřit na poválečné uspořádání namísto snahy o okamžité zastavení bojů, což je argumentace shodná s postoji Kremlu.
Americký vyslanec čelil také kritice za to, že v rozhovoru se šéfem mediálního domu Axel Springer Mathiasem Döpfnerem nešetřil na adresu ruského prezidenta chválou. Označil ho za velmi organizovaného politika a „velmistra politiky“, bez ohledu na to, zda se lidem jeho činy líbí, nebo ne.
Ředitelka Montrealského centra Jeana Monneta Maria Popovová, která se specializuje na rusko-ukrajinský konflikt, v reakci na sociální síti X napsala, že Kushner vystupoval spíše jako Putinův mluvčí než jako prostředník či vyslanec Spojených států.
Podobnou výtku směřoval vůči Washingtonu i Zelenskyj, podle něhož musí Spojené státy jako silná země vyvíjet na agresora tlak a nepřebírat signály, které přicházejí z Ruska, přičemž na dotaz, zda Washington na Moskvu tlačí dostatečně, odpověděl jednoznačně záporně.
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Zdroj: Jan Hrabě