Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by rád zasadil další ránu poškozenému ruskému mostu na anektovaný poloostrov Krym, aby definitivně přestal sloužit k dopravě a zásobování. Armádní velitelé už podle dostupných informací připravují další útoky na mostní soustavu.
Ukrajinci v listopadu na klíčovou komunikaci opakovaně zaútočili. Úspěch byl patrný zejména po druhém útoku, protože se ukázalo, že masivní ocelový oblouk se v centrální části mostu zřítil do moře. Trosky navíc spadly do vody, kde zablokovaly místní hlavní námořní trasu. Předcházely tomu měsíce, během nichž se ukrajinská armáda snažila s pomocí dronů zneškodnit ruskou protivzdušnou obranu v oblasti.
Operace ale podle všeho není u konce. Podle informací britského deníku The Telegraph si prezident Zelenskyj přeje zničení dalších částí mostu. S úkolem již seznámil armádní velitele, kteří začali připravovat další útoky. Zmíněný list podotkl, že mohou být složitější, protože se dá předpokládat, že ruské vojenské velení posílilo obranu.
Kerčský most, známý také jako Krymský most, je přibližně 19 kilometrů dlouhá soustava paralelního silničního a železničního mostu přes Kerčský průliv, která spojuje poloostrov Krym s pevninským Ruskem. Moskva stavbu vybudovala po anexi Krymu v roce 2014 jako klíčové dopravní a logistické spojení. Silniční část byla otevřena v květnu 2018 a železniční na konci roku 2019.
Ukrajina dříve deklarovala, že Kerčský most považuje za nelegální stavbu, protože okupovaný Krymský poloostrov, k jehož anexi došlo v roce 2014, nadále považuje za své území. Ukrajinská armáda se opakovaně snažila o zničení konstrukce, ať už bombou v nákladním autě nebo námořním dronem.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: David Holub