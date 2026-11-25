Ukrajina bude v roce 2027 potřebovat nejméně 115 miliard eur na to, aby dokázala čelit pokračující ruské válce, přičemž 25 miliard eur z této částky ještě zbývá zajistit, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na zasedání Kongresu místních a regionálních správ řekl, že Kyjev úzce spolupracuje s evropskými partnery na získání potřebné finanční podpory.
Z celkové požadované sumy připadá 45 miliard eur na částku zajištěnou v rámci rozhodnutí Evropské unie poskytnout Ukrajině 90 miliard eur během dvou let. Kyjev podle prezidenta nedávno dosáhl dohody o dalších 45 miliardách eur.
Evropská komise již nastínila mechanismus pro poskytnutí tohoto dodatečného financování a Ukrajina podle Zelenského usiluje o zajištění podpory ze strany Evropské unie. Prezident uvedl, že se počítá s tím, že Ukrajina příští rok obdrží 90 miliard eur, zatímco zbývajících 25 miliard eur je nutné najít, a vyjádřil přesvědčení, že se tento úkol podaří splnit.
Zelenskyj dodal, že zajištění financování zůstává jednou z hlavních priorit ústřední vlády, a připomněl, že Ukrajina si během téměř pěti let plnohodnotné války udržovala finanční základ ve výši nejméně sto miliard eur ročně.
Prezident zároveň vyzval k užší koordinaci mezi ústředními a místními orgány v době, kdy Rusko pokračuje v každodenních útocích na ukrajinskou infrastrukturu. Jako společné priority označil ochranu civilního obyvatelstva, energetické infrastruktury a logistiky i rychlou obnovu po ruských úderech.
Podle Zelenského si Ukrajina vytvořila zásoby nezbytného vybavení a zajistila podpůrné balíčky od mezinárodních partnerů, které mají usnadnit opravy. Kritizoval však rozdíly mezi hlášeními předkládanými regionálními orgány a skutečným stavem v terénu.
Prezident upozornil, že kontroly poměrně často odhalují výrazně více problémů a nedokončených prací, než uvádějí regionální zprávy, což označil za nepřijatelné. Zároveň tak zopakoval svou dřívější kritiku nepřesných hlášení místních úřadů po ruských útocích.
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Zdroj: Libor Novák